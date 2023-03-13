Волонтеры в челябинском городе объявили конкурс сочинений о Родине

Миасские волонтеры объявили конкурс для школьников и учащихся колледжей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Волонтерское объединение Челябинской области «ZOV Миасса» объявило конкурс сочинений о Родине. Об этом миасские волонтеры написали в соцсетях.

«Акция — сочинение на тему „Что для меня Родина“. Участвовать могут все желающие учащиеся школ и колледжей. Все сочинения мы разделим по возрасту, и розыгрыш проведем в несколько этапов. Сроки акции ровно неделю: с 13 марта по 19 марта 2023 года. Пишите сочинение на листочке, от руки. Листок с сочинением сохраняйте. Фото сочинения отправляете в личные сообщения волонтеру Гуле Поповой. В сообщении так же указываете: фамилию и имя, возраст, номер школы и класс», — сказано в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Организаторы пообещали обработать сочинения за два дня и выложить голосование в группе. Тот, кто получит больше всего лайков, получит подарок от паблика «ZOV Миасса».

Волонтерское движение «ZOV Миасса» активно привлекает жителей города для помощи военным на СВО. Так, недавно местный священник передал для военнослужащих мед и другие продукты, сотрудники местного ресторана сдали 20 тысяч рублей на пленку для защиты от сырости. Кроме того, волонтеры привлекли добровольцев для постройки одной передвижной бани, которая уже отправлена на фронт, и собираются сделать вторую.