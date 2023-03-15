Посол Озеров: страны Запада принуждают Африку прекратить отношения с Россией

16 марта 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

Российский посол заявил о шантаже со стороны Запада Фото: Официальный сайт президента Украины Западные страны отговаривают Африку от сотрудничества с Россией в преддверии второго саммита «Россия-Африка». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. «Буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — цитирует РИА Новости Олега Озерова. По его словам, это является еще одним примером шантажа и угроз, которые неприемлемы в современном мире. Саммит «Россия-Африка» пройдет в 2023 году в Санкт-Петербурге, передает Life . С 16 марта начинаются двусторонние встречи с представителями делегации, в конференции примут участие председатели парламентов из 37 африканских стран, сообщает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о двойных стандартах из-за запрета США на сотрудничество с РФ в отношении стран Африки. Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука отмечал, что президент России Владимир Путин популярен в Африке. По словам президента РФ Владимира Путина, у России много друзей в мире, в том числе в Азии и Африке.

Западные страны отговаривают Африку от сотрудничества с Россией в преддверии второго саммита «Россия-Африка». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. «Буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — цитирует РИА Новости Олега Озерова. По его словам, это является еще одним примером шантажа и угроз, которые неприемлемы в современном мире. Саммит «Россия-Африка» пройдет в 2023 году в Санкт-Петербурге, передает Life. С 16 марта начинаются двусторонние встречи с представителями делегации, в конференции примут участие председатели парламентов из 37 африканских стран, сообщает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о двойных стандартах из-за запрета США на сотрудничество с РФ в отношении стран Африки. Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука отмечал, что президент России Владимир Путин популярен в Африке. По словам президента РФ Владимира Путина, у России много друзей в мире, в том числе в Азии и Африке.