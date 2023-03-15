В ХМАО бизнесмену грозит срок за махинации с субсидиями

Бизнесмен получил компенсацию по фиктивным документам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутском районе в отношении директора сельскохозяйственной организации возбудили уголовное дело о мошенничестве. По данным полиции, мужчина обманул центр занятости населения на 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД по Сургутскому району.

Оперативники установили, что между центром занятости населения и предприятием по сбору и заготовке лесных ресурсов заключен договор о временном трудоустройстве граждан. «Согласно данного договора, директор фирмы трудоустроил у себя 15 граждан, а центр занятости населения в качестве компенсации расходов по оплате труда перевел деньги в сумме более 200 тысяч рублей. Однако указанные лица никаких трудовых взаимоотношений с данной организацией никогда не имели, трудовую деятельность там не осуществляли, приказа о приеме на работу не подписывали, заработную плату не получали», — сообщили в полиции.

По факту случившегося в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО главбух мошенничала с зарплатами бюджетников. В Урае главный бухгалтер подведомственного мэрии «Центра молодежи и дополнительного образования» незаконно увеличила себе зарплату, похитив деньги из бюджета.