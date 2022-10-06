Суд над Ройзманом сорвался из-за дефицита бумаги у свердловских полицейских

07 октября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман обвиняется в организации незаконного митинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Октябрьский районный суд Екатеринбурга не смог рассмотреть иск свердловского ГУ МВД к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману из-за того, что представителям полиции не хватило бумаги на копии финансовых документов для адвокатов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. Ройзмана и еще четверых человек подозревают в организации незаконных митингов в 2021 году. «К сожалению серьезный дефицит бумаги <…>, поэтому не удалось предоставить в судебном заседании», — рассказал представитель ГУ МВД. Адвокат Роман Качанов заявил, что ему нужно, как минимум, три дня, включая выходные, чтобы ознакомиться с представленными документами и попросил прислать их хотя бы по электронной почте. Заседание перенесли для ознакомления адвокатов с документами. Иск рассмотрят 10 ноября. Представители полиции просили приобщить к материалам дела платежные поручения и другие финансовые документы. С помощью них предполагалось доказать, что силовики понесли ущерб от незаконных митингов, в организации которых обвиняется Ройзман и его сторонники. Евгений Ройзман предстал перед судом после того, как полиция предъявила иск на полмиллиона ему и еще четырем людям, подозреваемым в организации незаконного митинга 31 января 2021 года. Акция прошла в поддержку блогера Алексея Навального, внесенного в список экстремистов и террористов. В отделы полиции в тот день доставили 83 человека.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга не смог рассмотреть иск свердловского ГУ МВД к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману из-за того, что представителям полиции не хватило бумаги на копии финансовых документов для адвокатов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. Ройзмана и еще четверых человек подозревают в организации незаконных митингов в 2021 году. «К сожалению серьезный дефицит бумаги <…>, поэтому не удалось предоставить в судебном заседании», — рассказал представитель ГУ МВД. Адвокат Роман Качанов заявил, что ему нужно, как минимум, три дня, включая выходные, чтобы ознакомиться с представленными документами и попросил прислать их хотя бы по электронной почте. Заседание перенесли для ознакомления адвокатов с документами. Иск рассмотрят 10 ноября. Представители полиции просили приобщить к материалам дела платежные поручения и другие финансовые документы. С помощью них предполагалось доказать, что силовики понесли ущерб от незаконных митингов, в организации которых обвиняется Ройзман и его сторонники. Евгений Ройзман предстал перед судом после того, как полиция предъявила иск на полмиллиона ему и еще четырем людям, подозреваемым в организации незаконного митинга 31 января 2021 года. Акция прошла в поддержку блогера Алексея Навального, внесенного в список экстремистов и террористов. В отделы полиции в тот день доставили 83 человека.