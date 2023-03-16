В США раскрыли, когда должно начаться наступление ВСУ

Politico: США готовят Украину к наступлению в мае

16 марта 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Для поддержки наступления Запад направил ВСУ сотни единиц боевой техники Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление Вооруженных сил Украины на освобожденные российские территории ожидается к маю 2023 года, считают официальные лица США. Об этом сообщается в материале американского издания Politico. «Американские чиновники больше сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению с целью отвоевания территории, которое, как они ожидают, начнется к маю», — говорится в статье. Уточняется, что в помощь ВСУ направляются сотни западных танков и бронемашин, а также «огромное количество» боеприпасов и 155-мм снарядов. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о большой вероятности подготовки ВСУ к контрнаступлению в районе Бахмута. Американская газета The Washington Post отмечала, что так же есть причины, по которым ВСУ могут отказаться от весеннего наступления.

Наступление Вооруженных сил Украины на освобожденные российские территории ожидается к маю 2023 года, считают официальные лица США. Об этом сообщается в материале американского издания Politico. «Американские чиновники больше сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению с целью отвоевания территории, которое, как они ожидают, начнется к маю», — говорится в статье. Уточняется, что в помощь ВСУ направляются сотни западных танков и бронемашин, а также «огромное количество» боеприпасов и 155-мм снарядов. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о большой вероятности подготовки ВСУ к контрнаступлению в районе Бахмута. Американская газета The Washington Post отмечала, что так же есть причины, по которым ВСУ могут отказаться от весеннего наступления.