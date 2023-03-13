The Washington Post выяснили причины снижения боеспособности ВСУ

Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась с начала спецоперации за счет потерь большого числа опытных бойцов. Такое мнение высказали киевские чиновники американскому изданию The Washington Post.
«Качество военной силы Украины ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя, в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступлении», — сообщает издание. По подсчетам анонимного источника из ФРГ, около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения.
Ранее сообщалось, что потери ВСУ по словам министра обороны РФ Шойгу увеличились на 40% в феврале по сравнению с январем текущего года и составили 11 тысяч человек. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эти цифры. Британская газета Financial Times со ссылкой на военного украинской армии сообщала о больших потерях ВСУ по всему фронту, несмотря на новые поставки вооружения.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась с начала спецоперации за счет потерь большого числа опытных бойцов. Такое мнение высказали киевские чиновники американскому изданию The Washington Post. «Качество военной силы Украины ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя, в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступлении», — сообщает издание. По подсчетам анонимного источника из ФРГ, около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения. Ранее сообщалось, что потери ВСУ по словам министра обороны РФ Шойгу увеличились на 40% в феврале по сравнению с январем текущего года и составили 11 тысяч человек. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эти цифры. Британская газета Financial Times со ссылкой на военного украинской армии сообщала о больших потерях ВСУ по всему фронту, несмотря на новые поставки вооружения.