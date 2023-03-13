13 марта 2023

The Washington Post выяснили причины снижения боеспособности ВСУ

WP: качество войск Украины за год спецоперации ухудшилось
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
СМИ назвали причину ухудшения качества украинских войск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась с начала спецоперации за счет потерь большого числа опытных бойцов. Такое мнение высказали киевские чиновники американскому изданию The Washington Post.

«Качество военной силы Украины ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя, в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступлении», — сообщает издание. По подсчетам анонимного источника из ФРГ, около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ по словам министра обороны РФ Шойгу увеличились на 40% в феврале по сравнению с январем текущего года и составили 11 тысяч человек. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эти цифры. Британская газета Financial Times со ссылкой на военного украинской армии сообщала о больших потерях ВСУ по всему фронту, несмотря на новые поставки вооружения.

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Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась с начала спецоперации за счет потерь большого числа опытных бойцов. Такое мнение высказали киевские чиновники американскому изданию The Washington Post. «Качество военной силы Украины ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя, в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступлении», — сообщает издание. По подсчетам анонимного источника из ФРГ, около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения. Ранее сообщалось, что потери ВСУ по словам министра обороны РФ Шойгу увеличились на 40% в феврале по сравнению с январем текущего года и составили 11 тысяч человек. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эти цифры. Британская газета Financial Times со ссылкой на военного украинской армии сообщала о больших потерях ВСУ по всему фронту, несмотря на новые поставки вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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