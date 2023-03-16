Суд Москвы заочно арестовал экс-издателя «Медузы»* Илью Красильщика

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего журналиста интернет-издания издания «Медуза» (признано нежелательной организацией в РФ, внесено в реестр иноагентов), медиаменеджера Илью Красильщика. Ранее он был объявлен в уголовный розыск.
Басманный суд заочно арестовал Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России заявляло о многочисленных фейках со стороны украинских властей после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что Красильщик запустил фейк о том, что военные РФ якобы везут из Украины награбленное имущество. Позже его вброс был опровергнут. В июле 2022 году он был объявлен в уголовный розыск.
*Интернет-издание «Медуза» признано нежелательной организацией, а также внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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