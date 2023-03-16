Пушилин высказался о возможности оставления ВСУ Бахмута

Врио главы ДНР Пушилин: Украина не намерена выводить войска из Артемовска

16 марта 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что ВСУ столкнулись с логистическими проблемами в Бахмуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены выводить свои подразделения из Бахмута (Артемовска). Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ситуация в городе остается тяжелой. «По Артемовску ситуация остается сложной, тяжелой, то есть мы не видим, что там есть какие-то предпосылки, что противник собирается просто выводить подразделения», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». При этом он заявил, что у ВСУ наблюдаются проблемы с логистикой, так как бойцами ЧВК «Вагнер» взята под огневой контроль дорога, по которой крайне нелегко доставлять вооружение. Ожесточенные бои за Бахмут ведутся уже несколько месяцев. Так сообщалось, что украинские силы бросили в бой подкрепление и пытаются контратаковать на южном участке города , передает Pravda.Ru. Также советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что некоторые бойцы ВСУ пытаются отступить из Бахмута по проселочным дорогам, пишет «Царьград».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены выводить свои подразделения из Бахмута (Артемовска). Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ситуация в городе остается тяжелой. «По Артемовску ситуация остается сложной, тяжелой, то есть мы не видим, что там есть какие-то предпосылки, что противник собирается просто выводить подразделения», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». При этом он заявил, что у ВСУ наблюдаются проблемы с логистикой, так как бойцами ЧВК «Вагнер» взята под огневой контроль дорога, по которой крайне нелегко доставлять вооружение. Ожесточенные бои за Бахмут ведутся уже несколько месяцев. Так сообщалось, что украинские силы бросили в бой подкрепление и пытаются контратаковать на южном участке города, передает Pravda.Ru. Также советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что некоторые бойцы ВСУ пытаются отступить из Бахмута по проселочным дорогам, пишет «Царьград».