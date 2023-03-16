Кремль отказался комментировать заявление Госдепа о выходе РФ из ДСНВ

Песков: МИД России ответит Госдепу на заявление о незаконном выходе из ДСНВ
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков напомнил, что решение о выходе РФ из ДСНВ принял президент Фото:
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Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

МИД России самостоятельно ответит на заявление Госдепа США о том, что выход РФ из ДСНВ является «юридически недействительным». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла.

«Я думаю, что разъяснения на заявление Госдепа будет давать МИД России. Мы лишь можем напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие в ДСНВ», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU.

Путин во время послания Федеральному Собранию объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Затем Москва официально уведомила Вашингтон об этом решении. В Кремле отметили, что послание Путина стало чувствительной информацией для Запада. В Госдепе заявили, что возмущены решением Путина о выходе из ДСНВ и назвали его «юридически недействительным».

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МИД России самостоятельно ответит на заявление Госдепа США о том, что выход РФ из ДСНВ является «юридически недействительным». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла. «Я думаю, что разъяснения на заявление Госдепа будет давать МИД России. Мы лишь можем напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие в ДСНВ», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU. Путин во время послания Федеральному Собранию объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Затем Москва официально уведомила Вашингтон об этом решении. В Кремле отметили, что послание Путина стало чувствительной информацией для Запада. В Госдепе заявили, что возмущены решением Путина о выходе из ДСНВ и назвали его «юридически недействительным».
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