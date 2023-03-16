Жителям новых регионов дадут миллионы из президентского фонда на соцпроекты

16 марта 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Из новых российских регионов подали заявки на 25 проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 10 тысяч проектов представили некоммерческие организации, в том числе из новых регионов РФ, на конкурсе президентских грантов 2023 года. Почти 5 тысяч из них — гранты на сумму от 1 до 5 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Фонда президентских грантов. «15 марта завершился прием заявок на шестнадцатый по счету конкурс фонда. Свои инициативы представили 9 896 НКО из 88 регионов страны (кроме Херсонской области). Из новых регионов подано 25 проектов. Итоги конкурса будут подведены в июне 2023 года. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля», — говорится в сообщении. Больше всего проектов связаны со здоровьем и социальной поддержкой. «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 2 251 (19,8%), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 1 747 (15,3%), «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» —1 742 (15,3%). На воплощение инициатив конкурсантов за шесть лет выделены десятки миллиардов рублей. «В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей — 5 716 инициатив (50,2%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей — 4 891 поданный проект (43%). Всего с 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 145 637 инициатив. 26 190 проектов уже получили поддержку в объеме более 55 млрд рублей», — сообщил Фонд. Ранее 111 проектов по поддержке участников спецоперации и их семей, а также мобилизованных граждан победили в конкурсе президентских грантов и получат 231 млн рублей. Ежегодно около трети грантов достаются организациям, которые участвуют в конкурсе впервые. В 2023 году поддержку фонда уже получили 1 845 проектов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей предоставлено 81 региону на их собственную конкурсную поддержку НКО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 10 тысяч проектов представили некоммерческие организации, в том числе из новых регионов РФ, на конкурсе президентских грантов 2023 года. Почти 5 тысяч из них — гранты на сумму от 1 до 5 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Фонда президентских грантов. «15 марта завершился прием заявок на шестнадцатый по счету конкурс фонда. Свои инициативы представили 9 896 НКО из 88 регионов страны (кроме Херсонской области). Из новых регионов подано 25 проектов. Итоги конкурса будут подведены в июне 2023 года. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля», — говорится в сообщении. Больше всего проектов связаны со здоровьем и социальной поддержкой. «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 2 251 (19,8%), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 1 747 (15,3%), «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» —1 742 (15,3%). На воплощение инициатив конкурсантов за шесть лет выделены десятки миллиардов рублей. «В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей — 5 716 инициатив (50,2%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей — 4 891 поданный проект (43%). Всего с 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 145 637 инициатив. 26 190 проектов уже получили поддержку в объеме более 55 млрд рублей», — сообщил Фонд. Ранее 111 проектов по поддержке участников спецоперации и их семей, а также мобилизованных граждан победили в конкурсе президентских грантов и получат 231 млн рублей. Ежегодно около трети грантов достаются организациям, которые участвуют в конкурсе впервые. В 2023 году поддержку фонда уже получили 1 845 проектов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей предоставлено 81 региону на их собственную конкурсную поддержку НКО.