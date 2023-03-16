Военкор URA.RU: что происходит в Запорожской области и где ВСУ готовятся наступать. Карта

16 марта 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Армия РФ готова к провокациям ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление на пологовском направлении (Запорожская область) весной, они уже стянули войска к региону. Однако российская армия готова к любым действиям ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU. Предполагаемое наступление ВСУ Депутат Верховной Рады раскрыл, где будут наступать ВСУ «Пологовское направление считается наиболее перспективным для прогнозируемого весеннего наступления ВСУ. От Полог открывается прямой путь на Токмак, с возможностью развития наступления в направления Бердянска и Мелитополя», — рассказал корреспондент URA.RU. По его словам, также украинская армия может разделить территорию на две равные части и полностью заблокировать транспортную магистраль снабжения Крыма. ВСУ стянули ударную группировку численностью от 40 до 60 тысяч, которая поддерживается подразделениями танков и другой бронетехники на Орехово-Гуляйпольском плацдарме. Корреспондент URA.RU отметил, что все чаще звучат заявления о готовящемся наступлении украинской армии. Предполагается, что ВСУ будут использовать в Запорожской области немецкие танки Leopard, так как этому способствует степной рельеф региона. Как идут бои «Разведка боем в направлении Полог проводится для выявления слабых мест обороны российской армии, а также для возможного захвата плацдарма с целью организации прорыва и развития наступления с вероятным выходом на Азовское побережье», — отметил корреспондент URA.RU. Украинские военные уже предпринимали попытки прорыва, но армия РФ отбросила их на несколько километров от первоначальных позиций. Также ВС РФ взяли первые линии обороны ВСУ. Вчерашняя разведка боем является самой крупной за последние несколько месяцев. По некоторым данным, в ходе скоротечного боя было подбито 34 украинских танка и взято в плен несколько десятков украинских солдат, сержантов и офицеров. Отбивали атаку ВСУ бойцы 291-го полка 42-й дивизии армии России. Готовность армии РФ «Российская армия готова к любым провокациям и к любым наступлениям ВСУ. Высокую готовность и профессионализм нашей армии ярко свидетельствует вчерашняя провальная атака украинцев», — отметил военкор URA.RU. В районе Запорожской области усилят российскую группировку за счет привлечения контрактников, сообщал URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Он отметил высокую готовность российских войск к любым действия ВСУ. Карта URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление на пологовском направлении (Запорожская область) весной, они уже стянули войска к региону. Однако российская армия готова к любым действиям ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU. «Пологовское направление считается наиболее перспективным для прогнозируемого весеннего наступления ВСУ. От Полог открывается прямой путь на Токмак, с возможностью развития наступления в направления Бердянска и Мелитополя», — рассказал корреспондент URA.RU. По его словам, также украинская армия может разделить территорию на две равные части и полностью заблокировать транспортную магистраль снабжения Крыма. ВСУ стянули ударную группировку численностью от 40 до 60 тысяч, которая поддерживается подразделениями танков и другой бронетехники на Орехово-Гуляйпольском плацдарме. Корреспондент URA.RU отметил, что все чаще звучат заявления о готовящемся наступлении украинской армии. Предполагается, что ВСУ будут использовать в Запорожской области немецкие танки Leopard, так как этому способствует степной рельеф региона. «Разведка боем в направлении Полог проводится для выявления слабых мест обороны российской армии, а также для возможного захвата плацдарма с целью организации прорыва и развития наступления с вероятным выходом на Азовское побережье», — отметил корреспондент URA.RU. Украинские военные уже предпринимали попытки прорыва, но армия РФ отбросила их на несколько километров от первоначальных позиций. Также ВС РФ взяли первые линии обороны ВСУ. Вчерашняя разведка боем является самой крупной за последние несколько месяцев. По некоторым данным, в ходе скоротечного боя было подбито 34 украинских танка и взято в плен несколько десятков украинских солдат, сержантов и офицеров. Отбивали атаку ВСУ бойцы 291-го полка 42-й дивизии армии России. «Российская армия готова к любым провокациям и к любым наступлениям ВСУ. Высокую готовность и профессионализм нашей армии ярко свидетельствует вчерашняя провальная атака украинцев», — отметил военкор URA.RU. В районе Запорожской области усилят российскую группировку за счет привлечения контрактников, сообщал URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Он отметил высокую готовность российских войск к любым действия ВСУ.