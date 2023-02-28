Депутат Верховной Рады раскрыл, где будут наступать ВСУ

Депутат Верховной Рады Костенко: ВСУ будут вести наступление в Запорожской области

28 февраля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

ВСУ собираются наступать в направлении Мелитополя и Бердянска, заявил Роман Костенко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве приоритетного направления для наступления выберут города Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. Об этом Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Роман Костенко. «ВСУ в качестве приоритетного направления наступления выберут города Мариуполь, Мелитополь или Бердянск», — передает слова Костенко РИА Новости. Он добавил, что украинское командование во многом будет принимать решение о направлениях наступления, отталкиваясь от действий российского военного руководства этой весной. При этом Костенко подчеркнул, что изначально ВСУ должны сосредоточиться на удержании позиций на восточном направлении. Ранее своим прогнозом по поводу места решающего сражения в СВО поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что запорожское направление станет полем для битвы, которая решит многое в сложившемся конфликте.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве приоритетного направления для наступления выберут города Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. Об этом Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Роман Костенко. «ВСУ в качестве приоритетного направления наступления выберут города Мариуполь, Мелитополь или Бердянск», — передает слова Костенко РИА Новости. Он добавил, что украинское командование во многом будет принимать решение о направлениях наступления, отталкиваясь от действий российского военного руководства этой весной. При этом Костенко подчеркнул, что изначально ВСУ должны сосредоточиться на удержании позиций на восточном направлении. Ранее своим прогнозом по поводу места решающего сражения в СВО поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что запорожское направление станет полем для битвы, которая решит многое в сложившемся конфликте.