Силовику из команды Куйвашева тормозят переход во власть

16 марта 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Алексею Таврунову до сих пор не гарантировали переход в заксобрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев подвесил судьбу главного кандидата на освобождающийся мандат заксо — Алексея Таврунова, которого называют креатурой свердловских генералов МВД. Собеседникам URA.RU известно: с отставным полковником уже провели серию бесед о том, что именно ему может перейти мандат списочника Алексея Коробейникова. Но финального «да» от губернатора силовик пока не получил. Сам Таврунов в разговоре с URA.RU подтвердил, что имеет амбиции стать депутатом. Детали бесед с Куйвашевым он предпочел оставить в секрете, но дал понять, что мандат Коробейникова ему действительно еще не гарантирован: «На то воля Божья и нашего губернатора». Таврунова пытались сделать депутатом заксобрания еще осенью 2021-го. Ради него областные власти выводили из парламента ветерана уральской политики Владимира Анисимова, однако освободившееся место в итоге занял представитель УГМК Алексей Свалов — это было одно из условий ухода Анисимова. Сейчас у команды Куйвашева появился второй шанс: предыдущий претендент на мандат Коробейникова — бизнесмен Сергей Майзель — уклоняется от перехода в заксо.

Губернатор Евгений Куйвашев подвесил судьбу главного кандидата на освобождающийся мандат заксо — Алексея Таврунова, которого называют креатурой свердловских генералов МВД. Собеседникам URA.RU известно: с отставным полковником уже провели серию бесед о том, что именно ему может перейти мандат списочника Алексея Коробейникова. Но финального «да» от губернатора силовик пока не получил. Сам Таврунов в разговоре с URA.RU подтвердил, что имеет амбиции стать депутатом. Детали бесед с Куйвашевым он предпочел оставить в секрете, но дал понять, что мандат Коробейникова ему действительно еще не гарантирован: «На то воля Божья и нашего губернатора». Таврунова пытались сделать депутатом заксобрания еще осенью 2021-го. Ради него областные власти выводили из парламента ветерана уральской политики Владимира Анисимова, однако освободившееся место в итоге занял представитель УГМК Алексей Свалов — это было одно из условий ухода Анисимова. Сейчас у команды Куйвашева появился второй шанс: предыдущий претендент на мандат Коробейникова — бизнесмен Сергей Майзель — уклоняется от перехода в заксо.