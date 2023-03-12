Бизнесмен из команды Куйвашева отказывается от места во власти

Предприниматель Майзель откажется от участия в довыборах в заксобрание Свердловской области

13 марта 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Сергей Майзель подтвердил, что остыл к идее стать депутатом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Близкий к губернатору Евгению Куйвашеву бизнесмен Сергей Майзель уклоняется от предложения стать депутатом свердловского заксо. Именно ему собирались передать мандат списочника Алексея Коробейникова, который на сентябрьских довыборах попытается стать одномандатником, сообщил URA.RU источник. Обсуждался сценарий, при котором Майзель, желавший попасть в парламент еще осенью 2021-го, проспонсирует победу Коробейникова ради заветного мандата. Но сейчас в окружении «молочного короля» говорят, что мандат он примет, только если на этом настоит Куйвашев. Сам Майзель в комментарии для URA.RU подтвердил, что сейчас сосредоточен на развитии своих бизнес-проектов в Свердловской области и других регионах. «Занимаясь всем этим, я просто не смогу разорваться еще и на депутатство. И я всецело поддержу, если мандат отдадут другому достойному и деятельному человеку», — подчеркнул бизнесмен. Теперь перед губернатором Куйвашевым открывается шанс исполнить давнее желание свердловских генералов МВД сделать их ставленника Алексея Таврунова депутатом заксо. По данным агентства, полковник внутренней службы в отставке — реальный кандидат на место Коробейникова.

Близкий к губернатору Евгению Куйвашеву бизнесмен Сергей Майзель уклоняется от предложения стать депутатом свердловского заксо. Именно ему собирались передать мандат списочника Алексея Коробейникова, который на сентябрьских довыборах попытается стать одномандатником, сообщил URA.RU источник. Обсуждался сценарий, при котором Майзель, желавший попасть в парламент еще осенью 2021-го, проспонсирует победу Коробейникова ради заветного мандата. Но сейчас в окружении «молочного короля» говорят, что мандат он примет, только если на этом настоит Куйвашев. Сам Майзель в комментарии для URA.RU подтвердил, что сейчас сосредоточен на развитии своих бизнес-проектов в Свердловской области и других регионах. «Занимаясь всем этим, я просто не смогу разорваться еще и на депутатство. И я всецело поддержу, если мандат отдадут другому достойному и деятельному человеку», — подчеркнул бизнесмен. Теперь перед губернатором Куйвашевым открывается шанс исполнить давнее желание свердловских генералов МВД сделать их ставленника Алексея Таврунова депутатом заксо. По данным агентства, полковник внутренней службы в отставке — реальный кандидат на место Коробейникова.