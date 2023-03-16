Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) привезли в суд по новому делу, связанному с постом в соцсетях. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда.
16:53 16.03.2023 Пост был опубликован 14 февраля 2022 года. Полицейский считает, что с этого момента видео могли увидеть много человек. Это означает длительную демонстрацию экстремистской символики.
16:52 16.03.2023 Владислав Идамжапов спросил, как было установлено лицо, которое публиковало пост. Полицейский отметил, что был проведен анализ и составлен рапорт. Других доказательств у силовиков нет.
16:50 16.03.2023 Полицейский, составлявший протокол, рассказывает, об обнаружении поста в соцсети. По его словам, спорный пост опубликован именно Ройзманом. Проверка силовиков подтвердила это.
16:48 16.03.2023 Ройзман уверил, что все его соцсети верифицированы — там стоит галочка. Также он попытался убедить суд, что признался бы в правонарушении сам, если бы оно было.
16:47 16.03.2023 «Ситуация примитивная. Я могу в два слова доказать, что я этого не делал. У меня нет аккаунта в соцсети, и я никогда в жизни туда не заходил», — сказал Ройзман.
16:44 16.03.2023 Адвокат Ройзмана попросил вызвать и допросить администраторов сообщества, в котором публиковались экстремистские материалы. Они находятся в коридоре. Однако суд отказался допрашивать большинство свидетелей.
16:42 16.03.2023 Владислав Идамжапов попросил приобщить адвокатский запрос к соцсети «ВКонтакте» о том, является ли Ройзман администратором и владельцем сообщества, в котором опубликованы экстремистские материалы. Адвокат хочет выяснить, кто вел соответствующее сообщество.
16:41 16.03.2023 Заседание началось.
16:39 16.03.2023 Судья Иван Ушаков открыл заседание. Он известен быстрым рассмотрением дел.
16:37 16.03.2023 Сотрудники суда запустили всех в зал заседания. Места внутри почти не осталось.
16:33 16.03.2023 Около зала заседания собрались около 30 человек. Среди них сотрудники СМИ и друзья Евгения Ройзмана. Посетители боятся, что им не хватит места.
16:27 16.03.2023 В коридоре за Ройзманом смотрят двое полицейских. Один из них отвел в сторону для разговора адвоката Владислава Идамжапова.
16:18 16.03.2023 В суде ждут документов от полиции. Как только судья получит материалы, начнется заседание.
16:16 16.03.2023 Ройзмана отозвал адвокат Владислав Идамжапов. Они обсуждают предстоящее заседание с глазу на глаз.
16:14 16.03.2023 Журналисты собрались в коридоре здания суда. Ждут начала процесса. Сам экс-мэр охотно общается с представителями СМИ: «Маленький логотип появляется в аккаунте, к которому я не имею отношения», — говорит он и разводит руками.
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