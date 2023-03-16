В Ленинском суде Екатеринбурга началось заседание по новому делу Ройзмана*. Онлайн-трансляция

16 марта 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Экс-мэра Екатеринбурга судят за репост в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) привезли в суд по новому делу, связанному с постом в соцсетях. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда. 16:53 Пост был опубликован 14 февраля 2022 года. Полицейский считает, что с этого момента видео могли увидеть много человек. Это означает длительную демонстрацию экстремистской символики. 16:52 Владислав Идамжапов спросил, как было установлено лицо, которое публиковало пост. Полицейский отметил, что был проведен анализ и составлен рапорт. Других доказательств у силовиков нет. 16:50 Полицейский, составлявший протокол, рассказывает, об обнаружении поста в соцсети. По его словам, спорный пост опубликован именно Ройзманом. Проверка силовиков подтвердила это. 16:48 Ройзман уверил, что все его соцсети верифицированы — там стоит галочка. Также он попытался убедить суд, что признался бы в правонарушении сам, если бы оно было. 16:47 «Ситуация примитивная. Я могу в два слова доказать, что я этого не делал. У меня нет аккаунта в соцсети, и я никогда в жизни туда не заходил», — сказал Ройзман. 16:44 Адвокат Ройзмана попросил вызвать и допросить администраторов сообщества, в котором публиковались экстремистские материалы. Они находятся в коридоре. Однако суд отказался допрашивать большинство свидетелей. 16:42 Владислав Идамжапов попросил приобщить адвокатский запрос к соцсети «ВКонтакте» о том, является ли Ройзман администратором и владельцем сообщества, в котором опубликованы экстремистские материалы. Адвокат хочет выяснить, кто вел соответствующее сообщество. 16:41 Заседание началось. 16:39 Судья Иван Ушаков открыл заседание. Он известен быстрым рассмотрением дел. 16:37 Сотрудники суда запустили всех в зал заседания. Места внутри почти не осталось. 16:33 Около зала заседания собрались около 30 человек. Среди них сотрудники СМИ и друзья Евгения Ройзмана. Посетители боятся, что им не хватит места. 16:27 В коридоре за Ройзманом смотрят двое полицейских. Один из них отвел в сторону для разговора адвоката Владислава Идамжапова. 16:18 В суде ждут документов от полиции. Как только судья получит материалы, начнется заседание. 16:16 Ройзмана отозвал адвокат Владислав Идамжапов. Они обсуждают предстоящее заседание с глазу на глаз. 16:14 Журналисты собрались в коридоре здания суда. Ждут начала процесса. Сам экс-мэр охотно общается с представителями СМИ: «Маленький логотип появляется в аккаунте, к которому я не имею отношения», — говорит он и разводит руками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) привезли в суд по новому делу, связанному с постом в соцсетях. URA.RU ведет прямую трансляцию из суда. 16:53 16.03.2023 Пост был опубликован 14 февраля 2022 года. Полицейский считает, что с этого момента видео могли увидеть много человек. Это означает длительную демонстрацию экстремистской символики. 16:52 16.03.2023 Владислав Идамжапов спросил, как было установлено лицо, которое публиковало пост. Полицейский отметил, что был проведен анализ и составлен рапорт. Других доказательств у силовиков нет. 16:50 16.03.2023 Полицейский, составлявший протокол, рассказывает, об обнаружении поста в соцсети. По его словам, спорный пост опубликован именно Ройзманом. Проверка силовиков подтвердила это. 16:48 16.03.2023 Ройзман уверил, что все его соцсети верифицированы — там стоит галочка. Также он попытался убедить суд, что признался бы в правонарушении сам, если бы оно было. 16:47 16.03.2023 «Ситуация примитивная. Я могу в два слова доказать, что я этого не делал. У меня нет аккаунта в соцсети, и я никогда в жизни туда не заходил», — сказал Ройзман. 16:44 16.03.2023 Адвокат Ройзмана попросил вызвать и допросить администраторов сообщества, в котором публиковались экстремистские материалы. Они находятся в коридоре. Однако суд отказался допрашивать большинство свидетелей. 16:42 16.03.2023 Владислав Идамжапов попросил приобщить адвокатский запрос к соцсети «ВКонтакте» о том, является ли Ройзман администратором и владельцем сообщества, в котором опубликованы экстремистские материалы. Адвокат хочет выяснить, кто вел соответствующее сообщество. 16:41 16.03.2023 Заседание началось. 16:39 16.03.2023 Судья Иван Ушаков открыл заседание. Он известен быстрым рассмотрением дел. 16:37 16.03.2023 Сотрудники суда запустили всех в зал заседания. Места внутри почти не осталось. 16:33 16.03.2023 Около зала заседания собрались около 30 человек. Среди них сотрудники СМИ и друзья Евгения Ройзмана. Посетители боятся, что им не хватит места. 16:27 16.03.2023 В коридоре за Ройзманом смотрят двое полицейских. Один из них отвел в сторону для разговора адвоката Владислава Идамжапова. 16:18 16.03.2023 В суде ждут документов от полиции. Как только судья получит материалы, начнется заседание. 16:16 16.03.2023 Ройзмана отозвал адвокат Владислав Идамжапов. Они обсуждают предстоящее заседание с глазу на глаз. 16:14 16.03.2023 Журналисты собрались в коридоре здания суда. Ждут начала процесса. Сам экс-мэр охотно общается с представителями СМИ: «Маленький логотип появляется в аккаунте, к которому я не имею отношения», — говорит он и разводит руками.