Пермский диджей-штурмовик «Бифидок» рассказал о необходимой вещи на фронте

Пермский штурмовик посоветовал военнослужащим проверять мультитулы перед покупкой

Военнослужащий дал советы тем, кто собирается на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

К покупке мультитула [ручной инструмент, сочетающий в себе несколько отдельных функций в одном устройстве — прим. URA.RU] перед отправкой на спецоперацию (СВО) надо подойти с внимательностью и осторожностью. Об этом URA.RU рассказал диджей-штурмовик из Перми Владимир Вавилов, который воюет на Украине под позывным «Бифидок».

«Мультитул должен быть очень хорошим и качественным. Сам столкнулся с тем, что купил поддельный мультитул. Сейчас другой взял себе», — рассказал Вавилов. Он также сообщил, что на фронт обязательно нужно брать напильник, а вместо носков очень удобно использовать портянки.

Отвечая на вопрос URA.RU про аптечку, штурмовик отметил, что важно иметь жгуты Эсмарха, причем их должно минимум два, а лучше четыре — по количеству конечностей. Турникеты, которые стали очень популярны после начала СВО, военнослужащий назвал менее удобной вещью. Тем, кто собирается на фронт, Вавилов порекомендовал иметь при себе гемостатики, хорошие ножницы и влажные салфетки. «Также понадобятся средства от диареи и раздражения желудка, а антибиотики никогда не будут лишними, потому что там очень легко подхватить воспаление легких», — поделился мнением рядовой «Бифидок».

Воевать на СВО пермский фотограф и диджей Beefidok отправился в декабре 2022 года. В Рождество военнослужащий отражал нападение ВСУ и был ранен в грудь. После лечения в нескольких госпиталях и прохождения реабилитации, штурмовик отправился в часть для дальнейшего прохождения службы.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны.