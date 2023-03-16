Путин пообещал рост ВВП в 2023 году

Владимир Путин выступил на съезде РСПП
Во втором квартале 2023 года ожидается рост ВВП России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Максимальный спад ВПП России был зафиксирован в июле. Позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, во втором квартале текущего года ожидается существенное увеличение ВВП РФ», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».
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