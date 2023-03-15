Житель ХМАО, взявший сына в заложники, обжаловал свой арест

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Нижневартовска Владимир Широков подал апелляцию в суд с требованием отменить арест назначенный ему на время следствия. Об этом URA.RU сообщил адвокат Широкова Максим Архипов.

«Апелляцию на изменение меры пресечения моего доверителя только подали. Пока что дата заседания не назначена. Все подробности лучше уточнять в городском суде. Мне больше добавить нечего», — сообщил Архипов.

Уточнить оперативно информацию в нижневартовском городском суде не удалось. По номерам, указанным на сайте суда никто не ответил на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Нижневартовска, взявшего сына в заложники, заключили под стражу. Суд назначил Широкову два месяца ареста.