Стоимость услуг бьюти-индустрии в ЯНАО в полтора раза дороже, чем в Москве. Инфографика

16 марта 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Цена услуг бьюти-индустрии в ЯНАО дороже, чем в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU Агентство сравнило стоимость услуг бьюти-индустрии в ЯНАО и Москве. Исходя из цен, которые указаны в объявлениях, размещенных на сайте Avito, в Новом Уренгое работа мастера маникюра и лешмейкера стоит в полтора раза дороже, чем в Москве. «Маникюр с покрытием гель-лаком или наращивание ресниц в студии Москвы обойдется от 1 000 рублей, в судии Нового Уренгоя — от 1 500 рублей. За дизайн, камни или цветные ресницы придется доплатить отдельно. В Новом Уренгое стоимость услуг может превышать 3 000 рублей», — рассказал корреспондент URA.RU. Дневной макияж в Москве можно сделать за 1 500 рублей, свадебный — от 2 000 рублей. В Новом Уренгое эта услуга будет стоить до 6 тысяч рублей. В объявлениях отмечается, что работают мастера, как в студии, так и с возможностью выезда к клиенту. При этом многие в стоимость свадебного макияжа сразу включили услугу укладки. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за роста цен на расходные материалы в ЯНАО взлетели цены на маникюр. В Новом Уренгое за работу мастера придется заплатить в среднем 3 000 рублей. Стоимость услуг в сфере бьюти-индустрии в Новом Уренгое и Москве URA.RU

Агентство сравнило стоимость услуг бьюти-индустрии в ЯНАО и Москве. Исходя из цен, которые указаны в объявлениях, размещенных на сайте Avito, в Новом Уренгое работа мастера маникюра и лешмейкера стоит в полтора раза дороже, чем в Москве. «Маникюр с покрытием гель-лаком или наращивание ресниц в студии Москвы обойдется от 1 000 рублей, в судии Нового Уренгоя — от 1 500 рублей. За дизайн, камни или цветные ресницы придется доплатить отдельно. В Новом Уренгое стоимость услуг может превышать 3 000 рублей», — рассказал корреспондент URA.RU. Дневной макияж в Москве можно сделать за 1 500 рублей, свадебный — от 2 000 рублей. В Новом Уренгое эта услуга будет стоить до 6 тысяч рублей. В объявлениях отмечается, что работают мастера, как в студии, так и с возможностью выезда к клиенту. При этом многие в стоимость свадебного макияжа сразу включили услугу укладки. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за роста цен на расходные материалы в ЯНАО взлетели цены на маникюр. В Новом Уренгое за работу мастера придется заплатить в среднем 3 000 рублей.