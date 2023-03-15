Прокуратура подала 18 исков к челябинской фирме, возмутившей Бастрыкина

Прокуратура поможет работникам получить невыплаченную зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура вступилась за уволенных работников «Катав-Ивановское АТП» (Челябинская область), которые ранее пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за невыплаченной зарплаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в суд было подано 18 исков.

«По результатам проверки мировому судье направлены 18 заявлений в отношении каждого из уволенных работников. Иски содержат требование о выдаче судебного приказа о взыскании с предприятия задолженности за февраль 2023 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, по факту невыплаты заработной платы работникам возбуждено уголовное дело. Прокуратура следит за ходом расследования.

Работники были уволены в конце февраля. Однако, окончательный расчет с ними не был проведен. Общая сумма долга предприятия перед работниками превысила 757 тысяч рублей. О ситуации стало известно в начале марта. Работники обанкротившегося предприятия подготовили коллективную жалобу на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, который, в свою очередь, поручил возбудить уголовное дело.

Глава района Николай Шиманович обратился к сотрудникам с предложением перейти на работу к другим перевозчикам. По его словам, после ликвидации «Катав-Ивановского АТП», контракты на перевозку жителей получили другие компании.