Польша передаст Украине четыре истребителя Миг-29

Польша готова передать Украине четыре истребителя МиГ-29, заявил Анджей Дуда
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Первые четыре истребителя МиГ-29 из Польши в ближайшие дни будут переданы Украине. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
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