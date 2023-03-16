Польша передаст Украине четыре истребителя Миг-29

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Польша готова передать Украине четыре истребителя МиГ-29, заявил Анджей Дуда Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первые четыре истребителя МиГ-29 из Польши в ближайшие дни будут переданы Украине. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

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Первые четыре истребителя МиГ-29 из Польши в ближайшие дни будут переданы Украине. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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