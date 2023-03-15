Власти ЯНАО и «Газпром» составили план мероприятий к юбилею Нового Уренгоя

16 марта 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО и «Газпром» совместно подготовят Новый Уренгой к юбилею Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Власти ЯНАО совместно с «Газпромом» разработали план совместной подготовки Нового Уренгоя к празднованию юбилея. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. «Совсем скоро газовая столица нашей Родины отпразднует 50-летний юбилей, из которых 30 она развивается вместе с „Газпромом“. Компания — наш ключевой партнер, с которым мы реализовали уже немало совместных проектов, улучшающих жизнь северян. Наша общая задача сегодня — сделать Новый Уренгой современным северным городом, где людям нравится жить, куда им хочется возвращаться», приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства. Отмечается, что к 2025 году будет реализовано 50 новых проектов. В их число входит как строительство школ, зданий больниц, так и пешеходная галерея-променад в виде снежной дюны. Она займет почти 75 000 квадратных метров. Там расположится бассейн, манежи для занятий спортом, а также развлекательная зона. Ранее мэрия Нового Уренгоя анонсировала завершение обустройства озера Молодежное и открытие бассейна «Юность» накануне юбилея города, празднование которого состоится в 2025 году. Власти нацелены на успешное и комфортное проведение юбилея города.

Власти ЯНАО совместно с «Газпромом» разработали план совместной подготовки Нового Уренгоя к празднованию юбилея. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. «Совсем скоро газовая столица нашей Родины отпразднует 50-летний юбилей, из которых 30 она развивается вместе с „Газпромом“. Компания — наш ключевой партнер, с которым мы реализовали уже немало совместных проектов, улучшающих жизнь северян. Наша общая задача сегодня — сделать Новый Уренгой современным северным городом, где людям нравится жить, куда им хочется возвращаться», приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства. Отмечается, что к 2025 году будет реализовано 50 новых проектов. В их число входит как строительство школ, зданий больниц, так и пешеходная галерея-променад в виде снежной дюны. Она займет почти 75 000 квадратных метров. Там расположится бассейн, манежи для занятий спортом, а также развлекательная зона. Ранее мэрия Нового Уренгоя анонсировала завершение обустройства озера Молодежное и открытие бассейна «Юность» накануне юбилея города, празднование которого состоится в 2025 году. Власти нацелены на успешное и комфортное проведение юбилея города.