Немецкий концерн Rheinmetall рекордно заработал на украинском конфликте

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Вооруженные силы Великобритании. stock, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
У Rheinmetall, благодаря конфликту на Украине, значительно выросла прибыль Фото:
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о росте прибыли в 2022 году на 27% на фоне конфликта на Украине. В концерне признали, что боевые действия открыли новую эпоху в жизни организации.

«Компания Rheinmetall заявила в четверг, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году выросла на 27%», — сообщается на официальном сайте концерна. Там добавили, что украинский конфликт открыл для компании новую эпоху и в 2023 году прогнозируется дополнительный рост объемов продаж.

Ранее стало известно о планах немецкой компании Rheinmetall строительства на Украине завода по выпусков танков Leopard. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал такие планы «нагнетанием напряженности» в украинском конфликте, передает RT. Глава Rheinmetall Армин Паппергер назвал переговоры по поводу строительства завода между концерном и Украиной многообещающими, пишет «Национальная служба новостей».

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о росте прибыли в 2022 году на 27% на фоне конфликта на Украине. В концерне признали, что боевые действия открыли новую эпоху в жизни организации. «Компания Rheinmetall заявила в четверг, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году выросла на 27%», — сообщается на официальном сайте концерна. Там добавили, что украинский конфликт открыл для компании новую эпоху и в 2023 году прогнозируется дополнительный рост объемов продаж. Ранее стало известно о планах немецкой компании Rheinmetall строительства на Украине завода по выпусков танков Leopard. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал такие планы «нагнетанием напряженности» в украинском конфликте, передает RT. Глава Rheinmetall Армин Паппергер назвал переговоры по поводу строительства завода между концерном и Украиной многообещающими, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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