16 марта 2023

Обвиняемых в убийстве журналиста курганцев просят оставить в СИЗО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, курпишев иван
Обвиняемых в убийстве курганцев просят оставить в СИЗО Фото:

Прокуратура считает, что двум курганцам, обвиняемым в убийстве журналиста и других тяжких преступлениях, следует продлить меру пресечения. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из областного суда.

«Считаю необходимым продлить меру пресечения Штингеру Александру Оттовичу и Курпишеву Ивану Борисовичу в виде содержания под стражей», — сообщил представитель обвинения. Предыдущий срок меры пресечения у находящихся в изоляторе курганцев заканчивается 23 марта. Прокурор заявил, что освобождение заключенных может позволить им заниматься преступной деятельностью или скрыться от правосудия.

Бывшего адвоката Александра Штингера вместе со спортсменом-пауэрлифтером Иваном Курпишевым обвиняют в совершении убийства журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. По версии следствия, курганцы в компании участников ОПГ «Локомотив» убили журналиста возле собственного гаража. Тело Кирсанова не нашли до сих пор. Штингеру и Курпишеву инкриминируют также помощь членам банды (ст.209 ч.2 УК РФ). Курпишева будут судить по трем эпизодам, связанным с убийствами (ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ).

Ранее URA.RU сообщало, что дело двух курганцев, которых обвиняют в убийстве журналиста, поступило в областной суд. Перед началом заседания один из обвиняемых рассказал об условиях содержания.

дело Штингера и Курпишева
Бывший адвокат Александр Штингер на слушании дела о продлении меры пресечения
Фото:
Дело Штингера и Курпишева
Иван Курпишев и сотрудник конвоя в зале суда
Фото:
дело Штингера и Курпишева
Адвокат Игорь Деревенко и Иван Курпишев перед началом заседания
Фото:
дело Штингера и Курпишева
В деле обвиняемых в убийстве — большое количество материалов
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Прокуратура считает, что двум курганцам, обвиняемым в убийстве журналиста и других тяжких преступлениях, следует продлить меру пресечения. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из областного суда. «Считаю необходимым продлить меру пресечения Штингеру Александру Оттовичу и Курпишеву Ивану Борисовичу в виде содержания под стражей», — сообщил представитель обвинения. Предыдущий срок меры пресечения у находящихся в изоляторе курганцев заканчивается 23 марта. Прокурор заявил, что освобождение заключенных может позволить им заниматься преступной деятельностью или скрыться от правосудия. Бывшего адвоката Александра Штингера вместе со спортсменом-пауэрлифтером Иваном Курпишевым обвиняют в совершении убийства журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. По версии следствия, курганцы в компании участников ОПГ «Локомотив» убили журналиста возле собственного гаража. Тело Кирсанова не нашли до сих пор. Штингеру и Курпишеву инкриминируют также помощь членам банды (ст.209 ч.2 УК РФ). Курпишева будут судить по трем эпизодам, связанным с убийствами (ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ). Ранее URA.RU сообщало, что дело двух курганцев, которых обвиняют в убийстве журналиста, поступило в областной суд. Перед началом заседания один из обвиняемых рассказал об условиях содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...