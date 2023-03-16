Обвиняемых в убийстве курганцев просят оставить в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура считает, что двум курганцам, обвиняемым в убийстве журналиста и других тяжких преступлениях, следует продлить меру пресечения. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из областного суда.

«Считаю необходимым продлить меру пресечения Штингеру Александру Оттовичу и Курпишеву Ивану Борисовичу в виде содержания под стражей», — сообщил представитель обвинения. Предыдущий срок меры пресечения у находящихся в изоляторе курганцев заканчивается 23 марта. Прокурор заявил, что освобождение заключенных может позволить им заниматься преступной деятельностью или скрыться от правосудия.

Бывшего адвоката Александра Штингера вместе со спортсменом-пауэрлифтером Иваном Курпишевым обвиняют в совершении убийства журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. По версии следствия, курганцы в компании участников ОПГ «Локомотив» убили журналиста возле собственного гаража. Тело Кирсанова не нашли до сих пор. Штингеру и Курпишеву инкриминируют также помощь членам банды (ст.209 ч.2 УК РФ). Курпишева будут судить по трем эпизодам, связанным с убийствами (ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ).

Ранее URA.RU сообщало, что дело двух курганцев, которых обвиняют в убийстве журналиста, поступило в областной суд. Перед началом заседания один из обвиняемых рассказал об условиях содержания.

Бывший адвокат Александр Штингер на слушании дела о продлении меры пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иван Курпишев и сотрудник конвоя в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокат Игорь Деревенко и Иван Курпишев перед началом заседания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деле обвиняемых в убийстве — большое количество материалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU