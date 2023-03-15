«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» продает строительную лабораторию в ХМАО

16 марта 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Два здания лаборатории имеют общую площадь порядка 1200 кв. м. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» продает строительную лабораторию в Покачах (ХМАО). На официальном сайте компании указано, что комплекс состоит из двух зданий. «Одноэтажное строение имеет площадь порядка 205 кв. м. Второе, двухэтажное — более 1000 квадратных метров», — указано в описании реализуемого имущества. Строительная лаборатория расположена по улице Аганской в Покачах. Покупатели могут назначить предложить свою цену на недвижимость, заполнив заявку на сайте компании. Узнать стоимость объекта на момент публикации материала агентству не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту».

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» продает строительную лабораторию в Покачах (ХМАО). На официальном сайте компании указано, что комплекс состоит из двух зданий. «Одноэтажное строение имеет площадь порядка 205 кв. м. Второе, двухэтажное — более 1000 квадратных метров», — указано в описании реализуемого имущества. Строительная лаборатория расположена по улице Аганской в Покачах. Покупатели могут назначить предложить свою цену на недвижимость, заполнив заявку на сайте компании. Узнать стоимость объекта на момент публикации материала агентству не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту».