Найден упавший в Черном море беспилотник США MQ-9 Reaper

В Черном море при помощи подводного робота был найден американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщил источник, близкий к Минобороны РФ.
«На дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850—900 метров», — передает слова источника издание ForPost. Отмечается, что недалеко от места нахождения пролегает газопровод «Южный поток». Само место падения в данный момент охраняется, а в районе поисков на поверхности ведет дежурство военный корабль России, заключил источник.
URA.RU направило запрос в адрес Военно-морского флота России с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper. В США уверены, что его сбили российские силы. В Минобороны РФ же уточнили, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал сам. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о нежелании США того, чтобы Россия подняла их беспилотник со дна моря, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские силы обязательно поднимут американский беспилотник при наличии такой необходимости, сообщает телеканал 360.
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