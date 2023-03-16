Найден упавший в Черном море беспилотник США MQ-9 Reaper 16 марта 2023 в 20:06 Размер текста - 17 + Подводный корабль обнаружил упавший беспилотник на глубине 900 метров Фото: Министерство обороны Великобритании В Черном море при помощи подводного робота был найден американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщил источник, близкий к Минобороны РФ. «На дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850—900 метров», — передает слова источника издание ForPost. Отмечается, что недалеко от места нахождения пролегает газопровод «Южный поток». Само место падения в данный момент охраняется, а в районе поисков на поверхности ведет дежурство военный корабль России, заключил источник. URA.RU направило запрос в адрес Военно-морского флота России с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper. В США уверены, что его сбили российские силы. В Минобороны РФ же уточнили, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал сам. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о нежелании США того, чтобы Россия подняла их беспилотник со дна моря, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские силы обязательно поднимут американский беспилотник при наличии такой необходимости, сообщает телеканал 360. В Черном море при помощи подводного робота был найден американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщил источник, близкий к Минобороны РФ. «На дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850—900 метров», — передает слова источника издание ForPost. Отмечается, что недалеко от места нахождения пролегает газопровод «Южный поток». Само место падения в данный момент охраняется, а в районе поисков на поверхности ведет дежурство военный корабль России, заключил источник. URA.RU направило запрос в адрес Военно-морского флота России с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее на территории Черного моря произошло крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper. В США уверены, что его сбили российские силы. В Минобороны РФ же уточнили, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал сам. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о нежелании США того, чтобы Россия подняла их беспилотник со дна моря, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские силы обязательно поднимут американский беспилотник при наличии такой необходимости, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям