В Новом Уренгое на улице нашли мертвого мужчину (фото из архива)
В Новом Уренгое в районе дома Юбилейный 5/2 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают в социальных сетях.
«В северной части города в районе дома Юбилейный, 5/2 обнаружен труп. По предварительным данным ОМВД, следов насильственной смерти нет, точную причину смерти позднее определит экспертиза», — сообщается в группе «Импульс Севера | Новости | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».
На месте происшествия работает оперативная группа. В ее задачи входит установить обстоятельства происшествия.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного следственного комитета. Ответ ожидается.
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