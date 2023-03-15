15 марта 2023

В Новом Уренгое на улице обнаружили труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, первая медпомощь, скорая помощь, дорожная реанимация
В Новом Уренгое на улице нашли мертвого мужчину (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое в районе дома Юбилейный 5/2 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают в социальных сетях.

«В северной части города в районе дома Юбилейный, 5/2 обнаружен труп. По предварительным данным ОМВД, следов насильственной смерти нет, точную причину смерти позднее определит экспертиза», — сообщается в группе «Импульс Севера | Новости | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

На месте происшествия работает оперативная группа. В ее задачи входит установить обстоятельства происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного следственного комитета. Ответ ожидается.

Фото:

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В Новом Уренгое в районе дома Юбилейный 5/2 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают в социальных сетях. «В северной части города в районе дома Юбилейный, 5/2 обнаружен труп. По предварительным данным ОМВД, следов насильственной смерти нет, точную причину смерти позднее определит экспертиза», — сообщается в группе «Импульс Севера | Новости | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». На месте происшествия работает оперативная группа. В ее задачи входит установить обстоятельства происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного следственного комитета. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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