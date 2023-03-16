Белый дом не будет разрывать отношения с РФ из-за упавшего в Черное море беспилотника

17 марта 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

США не хотят вооруженного конфликта с РФ, поэтому намерены сохранить прямые каналы связи с Москвой Фото: Сергей Русанов © URA.RU США хотят сохранить прямые каналы связи с властями России, чтобы снизить риск разрастания конфликта из-за беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы, очевидно, не хотим вооруженного конфликта с Россией. Мы поддерживаем прямые каналы связи с целью минимизации риска эскалации», — говорит Карин Жан-Пьер в видеозаписи, размещенной на сайте Белого дома. Американский беспилотник MQ-9 Reaper 14 марта потерпел крушение над акваторией Черного моря. Вооруженные силы США (EUCOM) сообщили о том, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. В Минобороны РФ заявили, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал сам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские силы обязательно поднимут американский беспилотник со дна при наличии такой необходимости. По предварительным данным, он уже найден при помощи подводного робота.

США хотят сохранить прямые каналы связи с властями России, чтобы снизить риск разрастания конфликта из-за беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы, очевидно, не хотим вооруженного конфликта с Россией. Мы поддерживаем прямые каналы связи с целью минимизации риска эскалации», — говорит Карин Жан-Пьер в видеозаписи, размещенной на сайте Белого дома. Американский беспилотник MQ-9 Reaper 14 марта потерпел крушение над акваторией Черного моря. Вооруженные силы США (EUCOM) сообщили о том, что его якобы сбил российский истребитель Су-27. В Минобороны РФ заявили, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал сам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские силы обязательно поднимут американский беспилотник со дна при наличии такой необходимости. По предварительным данным, он уже найден при помощи подводного робота.