16 марта 2023
15 марта 2023

Временному главе важного департамента ЯНАО придется покинуть пост. Инсайд

Временный директор департамента экологии ЯНАО Гаврилюк не удержится на должности
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Александр Гаврилюк не удержится на посту директора департамента экологии Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Временного главу департамента экологии ЯНАО Александра Гаврилюка попросят освободить пост. Как сообщает инсайдер URA.RU у чиновника не смог себя проявит и у него не сложились отношения с губернатором.

«Гаврилюку не светит этот пост на постоянной основе. Говорят, у него не сложились отношения с губернатором из-за плохих результатов в работе», — рассказал собеседник журналисту агентства.

Инсайдер утверждает, что из-за Гаврилюка ушли многие квалифицированные специалисты, а новые не хотят идти на работу к этому чиновнику. В правительстве ЯНАО пока не могут прокомментировать информацию о замене руководителя департамента.

Гаврилюк занял должность исполняющего обязанности директора департамента в ноябре 2022 года. Предыдущий руководитель департамента Сергей Хрущев ушел с поста по личным причинам.

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Временного главу департамента экологии ЯНАО Александра Гаврилюка попросят освободить пост. Как сообщает инсайдер URA.RU у чиновника не смог себя проявит и у него не сложились отношения с губернатором. «Гаврилюку не светит этот пост на постоянной основе. Говорят, у него не сложились отношения с губернатором из-за плохих результатов в работе», — рассказал собеседник журналисту агентства. Инсайдер утверждает, что из-за Гаврилюка ушли многие квалифицированные специалисты, а новые не хотят идти на работу к этому чиновнику. В правительстве ЯНАО пока не могут прокомментировать информацию о замене руководителя департамента. Гаврилюк занял должность исполняющего обязанности директора департамента в ноябре 2022 года. Предыдущий руководитель департамента Сергей Хрущев ушел с поста по личным причинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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