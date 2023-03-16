Временного главу департамента экологии ЯНАО Александра Гаврилюка попросят освободить пост. Как сообщает инсайдер URA.RU у чиновника не смог себя проявит и у него не сложились отношения с губернатором.
«Гаврилюку не светит этот пост на постоянной основе. Говорят, у него не сложились отношения с губернатором из-за плохих результатов в работе», — рассказал собеседник журналисту агентства.
Инсайдер утверждает, что из-за Гаврилюка ушли многие квалифицированные специалисты, а новые не хотят идти на работу к этому чиновнику. В правительстве ЯНАО пока не могут прокомментировать информацию о замене руководителя департамента.
Гаврилюк занял должность исполняющего обязанности директора департамента в ноябре 2022 года. Предыдущий руководитель департамента Сергей Хрущев ушел с поста по личным причинам.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.