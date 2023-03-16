Тюменский бизнес-омбудсмен учит предпринимателей защищаться от кредиторов

17 марта 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Больше всего банкротству подвержены микропредприятия и индивидуальные предприниматели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнес-омбудсмен Тюменской области Павел Меньщиков учит предпринимателей уходить от угрозы банкротства, запущенного кредиторами. Об этом URA.RU рассказали в приемной Меньщикова. «Он вместе со своими общественными представителями продолжает цикл встреч с предпринимателями в районах Тюменской области. Среди прочего говорят о том, как избежать банкротства, инициированного кредиторами, это распространенная проблема», — пояснили UR.RU в приемной бизнес-омбудсмена. Источник агентства в бизнес-сообществе подтвердил, что проблема банкротства сейчас остро стоит перед многими предпринимателями. Особенно за время пандемии коронавируса и санкций, введенных США и странами Евросоюза, пострадали микропредприятия и индивидуальные предприниматели. «Таким сложнее всего обеспечить кредитные обязательства, и не всегда удается получить господдержку, особенно в районах, далеких от столицы области», — рассказал URA.RU источник. Ранее агентство рассказало, что Меньщиков помогает бизнесу решать не только общие вопросы. Например, в феврале 2023 года он заставил власти вернуть предпринимателю деньги за незаконно снятый рекламный экран.

Бизнес-омбудсмен Тюменской области Павел Меньщиков учит предпринимателей уходить от угрозы банкротства, запущенного кредиторами. Об этом URA.RU рассказали в приемной Меньщикова. «Он вместе со своими общественными представителями продолжает цикл встреч с предпринимателями в районах Тюменской области. Среди прочего говорят о том, как избежать банкротства, инициированного кредиторами, это распространенная проблема», — пояснили UR.RU в приемной бизнес-омбудсмена. Источник агентства в бизнес-сообществе подтвердил, что проблема банкротства сейчас остро стоит перед многими предпринимателями. Особенно за время пандемии коронавируса и санкций, введенных США и странами Евросоюза, пострадали микропредприятия и индивидуальные предприниматели. «Таким сложнее всего обеспечить кредитные обязательства, и не всегда удается получить господдержку, особенно в районах, далеких от столицы области», — рассказал URA.RU источник. Ранее агентство рассказало, что Меньщиков помогает бизнесу решать не только общие вопросы. Например, в феврале 2023 года он заставил власти вернуть предпринимателю деньги за незаконно снятый рекламный экран.