Тюменский бизнес-омбудсмен заставил власти вернуть деньги предпринимателю

Тюменские власти вернули предпринимателю деньги за рекламу

Тюменский комитет по рекламе заставил бизнесмена оплатить незаконный демонтаж электронного экрана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Тюменской области Павел Меньщиков заставил власти Тюмени вернуть предпринимателю деньги за рекламу. Об этом URA.RU рассказали в службе областного уполномоченного по правам предпринимателей. Бизнесмену вернут стоимость демонтажа электронного экрана, который незаконно снял комитет по рекламе местной администрации.

«Комитет по рекламе выявил рекламные конструкции, установленные без разрешения, составил акт с описанием места размещения и направил информацию в уполномоченную организацию для демонтажа. Сотрудники комитета не приняли никаких действий по установлению собственника демонтируемого имущества. После того, как предприниматель сам обратился в комитет, ему выставили счет за проведенный демонтаж», — пояснил URA.RU Меньщиков.

После этого предприниматель вместе с омбудсменом обратились в арбитражный суд. Там действия комитета признали незаконными и обязали ведомство вернуть бизнесмену стоимость демонтажа. Разрешат ли вернуть на прежнее место снятый электронный экран, Меньщиков не уточнил.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области Александр Моор придумал способ поддержать бизнес в малых районах. Он предложил предпринимателям областного центра помочь коллегам знаниями и недвижимостью.