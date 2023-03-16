Тюменцам назвали самое востребованное авианаправление этим летом

Аналитики OneTwoTrip: из-за высокой популярности направления билеты в Сочи обойдутся тюменцам дороже всего

17 марта 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Внутренний туризм продолжит набирать популярность среди тюменцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сочи стал самым популярным авианаправлением у тюменцев этим летом. Об этом сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Самым популярным направлением авиаперелетов на период с июня по август 2023 году из Тюмени стал Сочи. Однако билеты на самолет в этот город обойдутся дороже всего по сравнению с остальными городами в рейтинге самых востребованных», — пишут в материале РБК Тюмень По словам аналитиков, более половины поисковых запросов (54,2%) приходится на Сочи. Стоимость билетов с вылетом из Тюмени стартует от 12 тысяч рублей с человека. Ранее агентство писало, что жители Тюмени в качестве направления для летнего отдыха все чаще стали выбирать Дагестан. Прямые рейсы из Тюмени запустили туда в том году. Недельный тур на двоих без питания в июне обойдется в 55 тысяч рублей.

Сочи стал самым популярным авианаправлением у тюменцев этим летом. Об этом сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Самым популярным направлением авиаперелетов на период с июня по август 2023 году из Тюмени стал Сочи. Однако билеты на самолет в этот город обойдутся дороже всего по сравнению с остальными городами в рейтинге самых востребованных», — пишут в материале РБК Тюмень По словам аналитиков, более половины поисковых запросов (54,2%) приходится на Сочи. Стоимость билетов с вылетом из Тюмени стартует от 12 тысяч рублей с человека. Ранее агентство писало, что жители Тюмени в качестве направления для летнего отдыха все чаще стали выбирать Дагестан. Прямые рейсы из Тюмени запустили туда в том году. Недельный тур на двоих без питания в июне обойдется в 55 тысяч рублей.