16 марта 2023
15 марта 2023

Тюменцам назвали самое востребованное авианаправление этим летом

Аналитики OneTwoTrip: из-за высокой популярности направления билеты в Сочи обойдутся тюменцам дороже всего
© Служба новостей «URA.RU»
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Внутренний туризм продолжит набирать популярность среди тюменцев Фото:

Сочи стал самым популярным авианаправлением у тюменцев этим летом. Об этом сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Самым популярным направлением авиаперелетов на период с июня по август 2023 году из Тюмени стал Сочи. Однако билеты на самолет в этот город обойдутся дороже всего по сравнению с остальными городами в рейтинге самых востребованных», — пишут в материале РБК Тюмень

По словам аналитиков, более половины поисковых запросов (54,2%) приходится на Сочи. Стоимость билетов с вылетом из Тюмени стартует от 12 тысяч рублей с человека.

Ранее агентство писало, что жители Тюмени в качестве направления для летнего отдыха все чаще стали выбирать Дагестан. Прямые рейсы из Тюмени запустили туда в том году. Недельный тур на двоих без питания в июне обойдется в 55 тысяч рублей.

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Сочи стал самым популярным авианаправлением у тюменцев этим летом. Об этом сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Самым популярным направлением авиаперелетов на период с июня по август 2023 году из Тюмени стал Сочи. Однако билеты на самолет в этот город обойдутся дороже всего по сравнению с остальными городами в рейтинге самых востребованных», — пишут в материале РБК Тюмень По словам аналитиков, более половины поисковых запросов (54,2%) приходится на Сочи. Стоимость билетов с вылетом из Тюмени стартует от 12 тысяч рублей с человека. Ранее агентство писало, что жители Тюмени в качестве направления для летнего отдыха все чаще стали выбирать Дагестан. Прямые рейсы из Тюмени запустили туда в том году. Недельный тур на двоих без питания в июне обойдется в 55 тысяч рублей.
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