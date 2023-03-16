Несовершеннолетний из ЯНАО ответит перед судом за сбыт наркотиков

Несовершеннолетний житель Ноябрьска (ЯНАО) предстанет перед судом за наркоторговлю. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.
«Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а, б“ ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе правоохранительными органами был задержан наркозависимый местный житель, у которого при себе было наркотическое вещество. Как выяснилось, он его купил у 16-летнего юноши. Вся доказательная база собрана, дело было направлено в суд.
Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Ямала получил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Мужчину задержали на железнодорожной станции в Лабытнанги.
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