16 марта 2023
15 марта 2023

Несовершеннолетний из ЯНАО ответит перед судом за сбыт наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Несовершеннолетний из Ноябрьска ответит за сбыт наркотиков Фото:

Несовершеннолетний житель Ноябрьска (ЯНАО) предстанет перед судом за наркоторговлю. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а, б“ ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе правоохранительными органами был задержан наркозависимый местный житель, у которого при себе было наркотическое вещество. Как выяснилось, он его купил у 16-летнего юноши. Вся доказательная база собрана, дело было направлено в суд.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Ямала получил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Мужчину задержали на железнодорожной станции в Лабытнанги.

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Несовершеннолетний житель Ноябрьска (ЯНАО) предстанет перед судом за наркоторговлю. Об этом сообщается на сайте окружного СКР. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а, б“ ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)», — говорится в сообщении. Отмечается, что в январе правоохранительными органами был задержан наркозависимый местный житель, у которого при себе было наркотическое вещество. Как выяснилось, он его купил у 16-летнего юноши. Вся доказательная база собрана, дело было направлено в суд. Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Ямала получил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Мужчину задержали на железнодорожной станции в Лабытнанги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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