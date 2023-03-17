Володин раскрыл, как спастись от кризиса

Володин призвал отказаться от доллара для защиты экономики
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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин уверен, что миру необходимо отказаться от доллара Фото:
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Банкротство американских банков

Чтобы защититься от экономического кризиса, мир должен отказаться от доллара. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, кризис американской банковской системы затронет страны, которые ориентируются только на американскую валюту.

Также Володин отметил, что под удар из-за кризиса попали пенсионные фонды Швеции, Норвегии, Южной Кореи и других государств. «Им [гражданам других стран] деньги никто не вернет. Соединенные Штаты продолжат жить за счет других», — заключил спикер Госдумы.

Ранее в СМИ начали писать о том, что США рискуют утратить доминирующее значение на мировом рынке. Сообщалось, что «гегемонии» доллара пришел конец, передает «Царьград».

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Чтобы защититься от экономического кризиса, мир должен отказаться от доллара. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, кризис американской банковской системы затронет страны, которые ориентируются только на американскую валюту. Также Володин отметил, что под удар из-за кризиса попали пенсионные фонды Швеции, Норвегии, Южной Кореи и других государств. «Им [гражданам других стран] деньги никто не вернет. Соединенные Штаты продолжат жить за счет других», — заключил спикер Госдумы. Ранее в СМИ начали писать о том, что США рискуют утратить доминирующее значение на мировом рынке. Сообщалось, что «гегемонии» доллара пришел конец, передает «Царьград».
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Ссылки по теме
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