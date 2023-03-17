Володин раскрыл, как спастись от кризиса

Володин призвал отказаться от доллара для защиты экономики

17 марта 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин уверен, что миру необходимо отказаться от доллара Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Банкротство американских банков Чтобы защититься от экономического кризиса, мир должен отказаться от доллара. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . По его словам, кризис американской банковской системы затронет страны, которые ориентируются только на американскую валюту. Также Володин отметил, что под удар из-за кризиса попали пенсионные фонды Швеции, Норвегии, Южной Кореи и других государств. «Им [гражданам других стран] деньги никто не вернет. Соединенные Штаты продолжат жить за счет других», — заключил спикер Госдумы. Ранее в СМИ начали писать о том, что США рискуют утратить доминирующее значение на мировом рынке. Сообщалось, что «гегемонии» доллара пришел конец, передает «Царьград».

Чтобы защититься от экономического кризиса, мир должен отказаться от доллара. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, кризис американской банковской системы затронет страны, которые ориентируются только на американскую валюту. Также Володин отметил, что под удар из-за кризиса попали пенсионные фонды Швеции, Норвегии, Южной Кореи и других государств. «Им [гражданам других стран] деньги никто не вернет. Соединенные Штаты продолжат жить за счет других», — заключил спикер Госдумы. Ранее в СМИ начали писать о том, что США рискуют утратить доминирующее значение на мировом рынке. Сообщалось, что «гегемонии» доллара пришел конец, передает «Царьград».