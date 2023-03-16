Мэр Екатеринбурга утвердил проект трамвайной ветки в Академический

17 марта 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

На втором этапе трамвайную ветку продолжат по проспекту Академика Сахарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трамвайная линия протяженностью 4,2 километра, а также депо появятся в Академическом районе Екатеринбурга. Проект трамвайной ветки утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщили URA.RU в пресс-службе адинистрации. «Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для реализации второго этапа строительства трамвайной линии в Академический район. В частности, подготовлена документация, предполагающая размещение линейной магистрали на проспекте Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо», — рассказали в мэрии. Протяженность трамвайной линии составит 4,2 километра. Вдоль нее разместят велосипедные дорожки. Конечная остановка появится на кольце севернее электроподстанции «Рябина». Площадь депо составит девять гектаров. На первом этапе трамвай пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. Это произойдет уже в августе — в честь 300-летия Екатеринбурга. Также власти рассматривают возможность продолжить в будущем трамвайную ветку из Академического на Широкую речку. Это могут сделать в рамках концессионных соглашений с частными инвесторами.

Трамвайная линия протяженностью 4,2 километра, а также депо появятся в Академическом районе Екатеринбурга. Проект трамвайной ветки утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщили URA.RU в пресс-службе адинистрации. «Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для реализации второго этапа строительства трамвайной линии в Академический район. В частности, подготовлена документация, предполагающая размещение линейной магистрали на проспекте Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо», — рассказали в мэрии. Протяженность трамвайной линии составит 4,2 километра. Вдоль нее разместят велосипедные дорожки. Конечная остановка появится на кольце севернее электроподстанции «Рябина». Площадь депо составит девять гектаров. На первом этапе трамвай пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. Это произойдет уже в августе — в честь 300-летия Екатеринбурга. Также власти рассматривают возможность продолжить в будущем трамвайную ветку из Академического на Широкую речку. Это могут сделать в рамках концессионных соглашений с частными инвесторами.