Власти нашли способ продолжить трамвайную ветку на Широкую речку

03 марта 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Сейчас активно строится трамвайная ветка в Академическом, а затем ее могут проложить до Широкой речки и дальше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из вариантов, как реализовать проект строительства трамвайной ветки на Широкую речку в Екатеринбурге — концессионное соглашение, которое предусматривает привлечение денег частных инвесторов. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексея Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «В рамках национальной программы смотрим проект концессии по продлению трамвайной ветки до Татищева, затем до Мичуринского и потом практически до УНЦ. И приобретение подвижного состава. [Программа предусматривает] софинансирование до 30% [от суммы проекта] из федерального бюджета, дальше привлечение средств частного инвестора», — отметил Прядеин. Власти рассматривают участие в этой программе, но окончательно вопрос не решен. О том, что планируется проложить трамвайную ветку в район Широкой речки, в середине февраля рассказал замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов. В настоящий момент активные строительные работы идут в районе Академический: там трамвайную ветку могут запустить уже в ноябре 2023 года. Сейчас «Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академическом.

Один из вариантов, как реализовать проект строительства трамвайной ветки на Широкую речку в Екатеринбурге — концессионное соглашение, которое предусматривает привлечение денег частных инвесторов. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексея Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «В рамках национальной программы смотрим проект концессии по продлению трамвайной ветки до Татищева, затем до Мичуринского и потом практически до УНЦ. И приобретение подвижного состава. [Программа предусматривает] софинансирование до 30% [от суммы проекта] из федерального бюджета, дальше привлечение средств частного инвестора», — отметил Прядеин. Власти рассматривают участие в этой программе, но окончательно вопрос не решен. О том, что планируется проложить трамвайную ветку в район Широкой речки, в середине февраля рассказал замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов. В настоящий момент активные строительные работы идут в районе Академический: там трамвайную ветку могут запустить уже в ноябре 2023 года. Сейчас «Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академическом.