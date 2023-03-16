В Советском районе оптимизируют бюджетные учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков столкнулся с уменьшением финансирования и вынужден сокращать персонал подведомственных администрации учреждений. Источник URA.RU в политическом истеблишменте района сообщил, что под сокращение попали спорткомплекс «Олимп», центр культуры «Сибирь», детско-юношеская школа и счетная палата.

«Буренков сокращает бюджетников в подведомственных мэрии учреждениях. Под сокращение попали порядка 15 служащих спорткомплекса „Олимп“, центра культуры „Сибирь“ и детско-юношеской школы. Две ставки сократят в Счетной палате. Несколько человек уволили из аппарата районной думы в конце прошлого года», — заявил инсайдер.

Глава Советского района в телефонном разговоре с журналистом URA.RU сообщил, что перед сокращением в администрации провели мониторинг. «Все муниципалитеты проходят через оптимизацию, мы не исключение. Но у нас был год, чтобы провести подготовительные мероприятия. Проходит оптимизация, сокращаются вакантные ставки, расходы — там, где это возможно, где есть вопросы по нормативам. Наша главная задача, чтобы мы могли оказывать услуги и обеспечивать содержание своей инфраструктуры в рамках финансирования», — отметил Буренков.

Ранее URA.RU писало о том, что Буренков извинился перед жителями. Он сделал это в своем telegram-канале в Прощеное воскресенье.