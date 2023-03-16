В Миассе иностранный бизнесмен пытался за 30 тысяч наладить продажу контрафакта

Бизнесмен пытался подкупить сотрудника полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) иностранный бизнесмен пытался с помощью взятки представителю закона в 30 тысяч рублей наладить продажу контрафактного товара. Как 17 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, торговца отправили под домашний арест.

«В феврале, после задержания, бизнесмена отправили в СИЗО. Однако, 17 марта адвокату удалось добиться смягчения меры пресечения. Коммерсант был отправлен под домашний арест», — сообщил источник.

По данным URA.RU, бизнесмен в 2018, 2021 и 2022 годах привлекался к уголовной ответственности. Ему предъявляли обвинения по ч.1 ст180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). За неявки на судебные заседания его объявляли в розыск.

Иностранец пытался передать взятку сотруднику полиции, который выявил нарушение при осмотре торгового места. Полицейский от денег отказался и задержал бизнесмена.

Ранее похожая ситуация произошла на трассе между Челябинском и Троицком. Во время осмотра пассажирского автобуса сотрудниками ГИБДД был выявлен незаконный мигрант из Казахстана. Мужчина пытался дать полицейскому взятку в размере 1,5 тысячи рублей за молчание.