Губернатор Куйвашев запустил преображение духовной столицы Урала

Губернатор Свердловской области поручил подготовить план развития Верхотурья

17 марта 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Верхотурье ждет большая программа по обновлению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловское правительство по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева формирует план развития Верхотурья, город называют духовной столицей Урала. Вице-губернатор Олег Чемезов обсудил с участниками рабочей группы 12 блоков документа, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу — делать акцент на туристической привлекательности территории. В связи с этим необходимо больше внимания уделить развитию такой инфраструктуры. И я напомню, что в 2010 году городу присвоен статус исторического поселения федерального значения, это накладывает определенные требования и ограничения по всем проектам», — отметил Чемезов. План развития Верхотурья предусматривает, в частности актуализацию перечня туристических маршрутов, подключение к вопросам туроператоров, ремонт гостиницы «Соболь», строительство спортивных объектов, капитальный ремонт медучреждений и школ. Также значительное внимание отдано развитию жилищно-коммунального хозяйства — строительству сетей водоотведения, канализационной насосной станции, реконструкции существующих сетей и другому. В план также включили строительство Дома культуры в Дерябино и нескольких других селах. К концу 2026 года запланировано строительство лыжной базы детско-юношеской спортивной школы. Также планируется отремонтировать дороги и мост через реку Тура в поселке Меркушино. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхотурье идет ремонт Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского мужского монастыря. Этим занимается Фонд святой Екатерины. Сам Евгений Куйвашев неоднократно ездил в Верхотурье на крещенские купания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловское правительство по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева формирует план развития Верхотурья, город называют духовной столицей Урала. Вице-губернатор Олег Чемезов обсудил с участниками рабочей группы 12 блоков документа, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу — делать акцент на туристической привлекательности территории. В связи с этим необходимо больше внимания уделить развитию такой инфраструктуры. И я напомню, что в 2010 году городу присвоен статус исторического поселения федерального значения, это накладывает определенные требования и ограничения по всем проектам», — отметил Чемезов. План развития Верхотурья предусматривает, в частности актуализацию перечня туристических маршрутов, подключение к вопросам туроператоров, ремонт гостиницы «Соболь», строительство спортивных объектов, капитальный ремонт медучреждений и школ. Также значительное внимание отдано развитию жилищно-коммунального хозяйства — строительству сетей водоотведения, канализационной насосной станции, реконструкции существующих сетей и другому. В план также включили строительство Дома культуры в Дерябино и нескольких других селах. К концу 2026 года запланировано строительство лыжной базы детско-юношеской спортивной школы. Также планируется отремонтировать дороги и мост через реку Тура в поселке Меркушино. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхотурье идет ремонт Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского мужского монастыря. Этим занимается Фонд святой Екатерины. Сам Евгений Куйвашев неоднократно ездил в Верхотурье на крещенские купания.