В городах ЯНАО за месяц дизель упал в цене на 15%

17 марта 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО начало дешеветь дизельное топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В шести городах и районах ЯНАО дизельное топливо за месяц упало в цене до 15%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте окружного департамента экономики. «Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в ЯНАО: в Муравленко и Пуровском районе дизельное топливо снизилось в цене на 15,1 и 14,1% соответственно. В Губкинском цена снизилась на 13,6%», — сообщается в документе. При этом в Салехарде, Надымском и Тазовском районе цена снизилась до 9%. На данный момент средняя цена дизтоплива в регионе 64,97 рубля за литр. Ранее сообщалось, что в начале года в городах ЯНАО дизельное топливо на 11% выросло в цене. Тогда это было обусловлено повышением закупочных цен.

В шести городах и районах ЯНАО дизельное топливо за месяц упало в цене до 15%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте окружного департамента экономики. «Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в ЯНАО: в Муравленко и Пуровском районе дизельное топливо снизилось в цене на 15,1 и 14,1% соответственно. В Губкинском цена снизилась на 13,6%», — сообщается в документе. При этом в Салехарде, Надымском и Тазовском районе цена снизилась до 9%. На данный момент средняя цена дизтоплива в регионе 64,97 рубля за литр. Ранее сообщалось, что в начале года в городах ЯНАО дизельное топливо на 11% выросло в цене. Тогда это было обусловлено повышением закупочных цен.