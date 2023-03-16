16 марта 2023
15 марта 2023

В городах ЯНАО за месяц дизель упал в цене на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дт
В ЯНАО начало дешеветь дизельное топливо Фото:

В шести городах и районах ЯНАО дизельное топливо за месяц упало в цене до 15%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте окружного департамента экономики.

«Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в ЯНАО: в Муравленко и Пуровском районе дизельное топливо снизилось в цене на 15,1 и 14,1% соответственно. В Губкинском цена снизилась на 13,6%», — сообщается в документе.

При этом в Салехарде, Надымском и Тазовском районе цена снизилась до 9%. На данный момент средняя цена дизтоплива в регионе 64,97 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что в начале года в городах ЯНАО дизельное топливо на 11% выросло в цене. Тогда это было обусловлено повышением закупочных цен.

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В шести городах и районах ЯНАО дизельное топливо за месяц упало в цене до 15%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте окружного департамента экономики. «Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в ЯНАО: в Муравленко и Пуровском районе дизельное топливо снизилось в цене на 15,1 и 14,1% соответственно. В Губкинском цена снизилась на 13,6%», — сообщается в документе. При этом в Салехарде, Надымском и Тазовском районе цена снизилась до 9%. На данный момент средняя цена дизтоплива в регионе 64,97 рубля за литр. Ранее сообщалось, что в начале года в городах ЯНАО дизельное топливо на 11% выросло в цене. Тогда это было обусловлено повышением закупочных цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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