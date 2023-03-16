Свердловчане с высшим и средним профессиональным образованием становятся чаще безработными

17 марта 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Самый большой процент безработных свердловчан имеют среднее профессиональное образование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самая большая часть свердловчан, которые регистрируются в качестве безработных, это люди с высшим и средним профессиональным образованием. Об этом рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова в ходе пресс-конференции ТАСС. «Большая часть жителей Свердловской области, которые сейчас регистрируются в качестве безработных, это граждане с высшим образованием (25%), со средним профессиональным образованием (40%), со средним общим образованием (15%) и основным общим (15%). Конечно есть и те, кто не имеет никакого образования, с такими категориями мы работаем в рамках получения ими профессиональной подготовки», — сказала Наталия Бордюгова. По ее словам, большая доля безработных из категории служащих: специалисты, менеджеры, администраторы, бухгалтеры, охранники, администраторы, инженеры и воспитатели. Из категории рабочих в список вошли водители, подсобные рабочие, сторожа и повара. «Чтобы сохранить баланс на рынке труда и регулировать ситуацию, у нас много государственных мероприятий по содействию занятости населения Свердловской области до 2027 года. Также в этом году реализуем дополнительные мероприятия по снижению напряженность на рынке труда», — отметила замдиректора департамента по труду и занятости населения региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков за год вырос сильнее, чем в целом по стране — на 73%. По уровню потребности в специалистах регион занимает седьмое место. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самая большая часть свердловчан, которые регистрируются в качестве безработных, это люди с высшим и средним профессиональным образованием. Об этом рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова в ходе пресс-конференции ТАСС. «Большая часть жителей Свердловской области, которые сейчас регистрируются в качестве безработных, это граждане с высшим образованием (25%), со средним профессиональным образованием (40%), со средним общим образованием (15%) и основным общим (15%). Конечно есть и те, кто не имеет никакого образования, с такими категориями мы работаем в рамках получения ими профессиональной подготовки», — сказала Наталия Бордюгова. По ее словам, большая доля безработных из категории служащих: специалисты, менеджеры, администраторы, бухгалтеры, охранники, администраторы, инженеры и воспитатели. Из категории рабочих в список вошли водители, подсобные рабочие, сторожа и повара. «Чтобы сохранить баланс на рынке труда и регулировать ситуацию, у нас много государственных мероприятий по содействию занятости населения Свердловской области до 2027 года. Также в этом году реализуем дополнительные мероприятия по снижению напряженность на рынке труда», — отметила замдиректора департамента по труду и занятости населения региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков за год вырос сильнее, чем в целом по стране — на 73%. По уровню потребности в специалистах регион занимает седьмое место.