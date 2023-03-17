Кабмин Словакии одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-19

17 марта 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Словакия передаст Украине 13 истребителей, сообщил Эдуард Хегер Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия намерена передать Украине 13 истребителей МиГ-19. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер в ходе пресс-конференции. «Словацкие истребители будут защищать воздушное пространство над Украиной. Сегодня на внеочередном онлайн-заседании правительство решило, что мы передаем Украине 13 наших МиГ-19», — заявил Эдуард Хегер. Его слова приводит Aktuality.sk . Политик также отметил, что Словакия предоставит Киеву самолеты вместе с Польшей, которая намерена отправить четыре своих истребителя. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, поставляя ей различное вооружение. В последние месяцы речь зашла об истребителях МиГ-19. Накануне стало известно, что Польша в ближайшие дни собирается передать Киеву четыре истребителя, передает «Национальная служба новостей». По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, самолеты отправятся на Украину в ближайшие четыре — шесть недель, пишет «Ридус».

Словакия намерена передать Украине 13 истребителей МиГ-19. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер в ходе пресс-конференции. «Словацкие истребители будут защищать воздушное пространство над Украиной. Сегодня на внеочередном онлайн-заседании правительство решило, что мы передаем Украине 13 наших МиГ-19», — заявил Эдуард Хегер. Его слова приводит Aktuality.sk. Политик также отметил, что Словакия предоставит Киеву самолеты вместе с Польшей, которая намерена отправить четыре своих истребителя. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, поставляя ей различное вооружение. В последние месяцы речь зашла об истребителях МиГ-19. Накануне стало известно, что Польша в ближайшие дни собирается передать Киеву четыре истребителя, передает «Национальная служба новостей». По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, самолеты отправятся на Украину в ближайшие четыре — шесть недель, пишет «Ридус».