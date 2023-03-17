Кабмин Словакии одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-19

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Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Словакия передаст Украине 13 истребителей, сообщил Эдуард Хегер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Словакия намерена передать Украине 13 истребителей МиГ-19. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер в ходе пресс-конференции.

«Словацкие истребители будут защищать воздушное пространство над Украиной. Сегодня на внеочередном онлайн-заседании правительство решило, что мы передаем Украине 13 наших МиГ-19», — заявил Эдуард Хегер. Его слова приводит Aktuality.sk. Политик также отметил, что Словакия предоставит Киеву самолеты вместе с Польшей, которая намерена отправить четыре своих истребителя.

С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, поставляя ей различное вооружение. В последние месяцы речь зашла об истребителях МиГ-19. Накануне стало известно, что Польша в ближайшие дни собирается передать Киеву четыре истребителя, передает «Национальная служба новостей». По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, самолеты отправятся на Украину в ближайшие четыре — шесть недель, пишет «Ридус».

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Словакия намерена передать Украине 13 истребителей МиГ-19. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер в ходе пресс-конференции. «Словацкие истребители будут защищать воздушное пространство над Украиной. Сегодня на внеочередном онлайн-заседании правительство решило, что мы передаем Украине 13 наших МиГ-19», — заявил Эдуард Хегер. Его слова приводит Aktuality.sk. Политик также отметил, что Словакия предоставит Киеву самолеты вместе с Польшей, которая намерена отправить четыре своих истребителя. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, поставляя ей различное вооружение. В последние месяцы речь зашла об истребителях МиГ-19. Накануне стало известно, что Польша в ближайшие дни собирается передать Киеву четыре истребителя, передает «Национальная служба новостей». По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, самолеты отправятся на Украину в ближайшие четыре — шесть недель, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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