Нобелевский лауреат заступился за Ройзмана*

Венедиктов* и Муратов просят пользователей удалить группы с именем Ройзмана*

Сторонники Ройзмана просят пользователей «ВКонтакте» не вести группы от лица политика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) и нобелевский лауреат, главред «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) Дмитрий Муратов обратились к пользователям соцсети «ВКонтакте» с просьбой не использовать имя Евгения Ройзмана (признан иноагентом) для своих групп. Текст обращения Венедиктов опубликовал у себя в telegram-канале.

«Мы обращаемся к администраторам и участникам групп, ведущихся от имени Евгения Ройзмана или использующих его имя в соцсети „ВКонтакте“. Вы использовали в сети его имя, размещали посты и комментарии как бы от его имени […] Понимаем, такова цена известности и, безусловно, общественного признания. Но Ройзмана сейчас под этим предлогом посадили», — говорится в обращении Муратова и Венедиктова. Далее они просят удалить эти группы, чтобы не принести еще большего вреда Ройзману и его семье.

Дмитрий Муратов является главным редактором «Новой газеты». Вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса он стал лауреатом Нобелевской премии мира «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

Ройзман был задержан по подозрению в демонстрацию экстремистской символики. Как поясняли полицейские. Поводом стала публикация в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», где было размещено видео с экстремистским логотипом. Суд признал Ройзмана виновным и отправил под арест на 14 суток. Сам экс-политик подчеркнул, что никогда не вел аккаунты в соцсети «ВКонтакте», и направил апелляцию на решение суда.

*Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.