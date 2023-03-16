Курганский суд оставил обвиняемых в громком убийстве в СИЗО

Курганцев, обвиняемых в громком убийстве, оставили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд постановил продлить Александру Штингеру и Ивану Курпишеву, подозреваемых в убийстве журналиста Кирсанова, меру пресечения в виде содержания под стражей. Их оставят в изоляторе на шесть месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

«Продлить срок содержания под стражей на 6 месяцев со дня поступления дела в суд», — огласили приговор в суде. Обвиняемые останутся в СИЗО до 12 сентября.

Сторона защиты просила смягчить меру наказания Штингеру и Курпишеву. Адвокат Штингера заявила о болезни ее подопечного. Курпишев попросил изменить меру пресечения на домашний арест в пределах Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемых по делу об убийстве журналиста попросили оставить в заключении. По мнению прокуратуры, данная мера является необходимой для того, чтобы фигуранты не могли избежать правосудия.

По версии следствия, курганцы в компании участников ОПГ «Локомотив» убили журналиста возле собственного гаража. Тело Кирсанова не нашли до сих пор. Штингеру и Курпишеву инкриминируют также помощь членам банды (ст.209 ч.2 УК РФ). Курпишева будут судить по трем эпизодам, связанным с убийствами (ст.105 ч.2 п.п.а,ж,з УК РФ).