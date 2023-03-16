16 марта 2023

В штабе Моора отказались от дорогих предвыборных проектов

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: губернаторы УрФО на подписании соглашений. Санкт-Петербург , моор александр
Александр Моор не станет анонсировать масштабные и дорогостоящие проекты в своей предвыборной кампании Фото:

В штабе тюменского губернатора Моора отказались от громких и дорогостоящих предвыборных проектов. Вместо них программа будет состоять из апробированных тезисов губернаторских выборов 2018 года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политтусовке.

«Во-первых, нет понимания по финансированию. Во-вторых, для избирателей сейчас важнее стабильность и поддержание уровня жизни», — рассказал источник агентства.

По данным источника, в рамках грядущей кампании губернатор сделает упор на строительство социальных объектов, дорог, анонсирует ряд инвестиционных проектов. Он также выступит за наращивание взаимодействия с северными соседями — ХМАО и ЯНАО.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее власти допустили выдвижение губернатора Моора на новый срок. Сам глава региона пока не объявил о своем участии в грядущей избирательной кампании.

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В штабе тюменского губернатора Моора отказались от громких и дорогостоящих предвыборных проектов. Вместо них программа будет состоять из апробированных тезисов губернаторских выборов 2018 года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политтусовке. «Во-первых, нет понимания по финансированию. Во-вторых, для избирателей сейчас важнее стабильность и поддержание уровня жизни», — рассказал источник агентства. По данным источника, в рамках грядущей кампании губернатор сделает упор на строительство социальных объектов, дорог, анонсирует ряд инвестиционных проектов. Он также выступит за наращивание взаимодействия с северными соседями — ХМАО и ЯНАО. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее власти допустили выдвижение губернатора Моора на новый срок. Сам глава региона пока не объявил о своем участии в грядущей избирательной кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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