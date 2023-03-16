Сотруднику культурного центра в ЯНАО готовы платить в 6 раз больше, чем управленцу в мэрии

В Ноябрьске (ЯНАО) ищут сотрудника на должность специалиста по внешним связям в культурно-спортивный комплекс «Ямал» на зарплату, которая в шесть раз превышает зарплату начальника в мэрии Красноселькупского района. Вакансия размещена на региональном портале службы занятости населения.
«В муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс «Ямал» на постоянную работу требуется специалист по связям с общественностью. Заработная плата до 441 444 рублей, пятидневная рабочая неделя», — сообщается в вакансии.
В обязанности специалиста входит отвечать на запросы СМИ, заниматься подготовкой к пресс-конференциям, акциям и мероприятиям. При этом от кандидата работодатель ждет ответственности, наличия медкнижки и высшего образования. А также знание основ работы в СМИ, написание статей, обращений и публичных выступлений.
Ранее URA.RU рассказывало, что в муниципалитеты Ямала массово ищут руководителей. Начальнику отдела в мэрии Красноселькупского района обещают зарплату от 70 тысяч рублей.
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