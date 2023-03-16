16 марта 2023

Сотруднику культурного центра в ЯНАО готовы платить в 6 раз больше, чем управленцу в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги, рубли
Сотруднику центра культуры в ЯНАО готовы платить до 441 000 рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ищут сотрудника на должность специалиста по внешним связям в культурно-спортивный комплекс «Ямал» на зарплату, которая в шесть раз превышает зарплату начальника в мэрии Красноселькупского района. Вакансия размещена на региональном портале службы занятости населения.

«В муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс «Ямал» на постоянную работу требуется специалист по связям с общественностью. Заработная плата до 441 444 рублей, пятидневная рабочая неделя», — сообщается в вакансии.

В обязанности специалиста входит отвечать на запросы СМИ, заниматься подготовкой к пресс-конференциям, акциям и мероприятиям. При этом от кандидата работодатель ждет ответственности, наличия медкнижки и высшего образования. А также знание основ работы в СМИ, написание статей, обращений и публичных выступлений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в муниципалитеты Ямала массово ищут руководителей. Начальнику отдела в мэрии Красноселькупского района обещают зарплату от 70 тысяч рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) ищут сотрудника на должность специалиста по внешним связям в культурно-спортивный комплекс «Ямал» на зарплату, которая в шесть раз превышает зарплату начальника в мэрии Красноселькупского района. Вакансия размещена на региональном портале службы занятости населения. «В муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс «Ямал» на постоянную работу требуется специалист по связям с общественностью. Заработная плата до 441 444 рублей, пятидневная рабочая неделя», — сообщается в вакансии. В обязанности специалиста входит отвечать на запросы СМИ, заниматься подготовкой к пресс-конференциям, акциям и мероприятиям. При этом от кандидата работодатель ждет ответственности, наличия медкнижки и высшего образования. А также знание основ работы в СМИ, написание статей, обращений и публичных выступлений. Ранее URA.RU рассказывало, что в муниципалитеты Ямала массово ищут руководителей. Начальнику отдела в мэрии Красноселькупского района обещают зарплату от 70 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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