Студенты и сотрудники организованно покинули здание
В Пермском университете (ПГНИУ) из корпуса №6 эвакуировали студентов и сотрудников. Пожарная сигнализация сработала из-за скопления пара во время проведения опытов в одной из лабораторий, сообщили в вузе.
«Предварительно установлено, что к срабатыванию датчика пожарной сигнализации привело скопление пара. В одной из лабораторий проводились опыты», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ.
Как ранее сообщало URA.RU, 14 марта в университете эвакуировали всех из первого корпуса. Тогда тоже сработала пожарная сигнализация, так как произошло «короткое замыкание электропроводки с последующим горением», поясняли в МЧС.
К месту ЧП оперативно прибыла пожарная машина
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