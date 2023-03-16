16 марта 2023

Химические опыты привели к эвакуации корпуса Пермского университета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты и сотрудники организованно покинули здание Фото:

В Пермском университете (ПГНИУ) из корпуса №6 эвакуировали студентов и сотрудников. Пожарная сигнализация сработала из-за скопления пара во время проведения опытов в одной из лабораторий, сообщили в вузе.

«Предварительно установлено, что к срабатыванию датчика пожарной сигнализации привело скопление пара. В одной из лабораторий проводились опыты», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ.

Как ранее сообщало URA.RU, 14 марта в университете эвакуировали всех из первого корпуса. Тогда тоже сработала пожарная сигнализация, так как произошло «короткое замыкание электропроводки с последующим горением», поясняли в МЧС.

К месту ЧП оперативно прибыла пожарная машина

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В Пермском университете (ПГНИУ) из корпуса №6 эвакуировали студентов и сотрудников. Пожарная сигнализация сработала из-за скопления пара во время проведения опытов в одной из лабораторий, сообщили в вузе. «Предварительно установлено, что к срабатыванию датчика пожарной сигнализации привело скопление пара. В одной из лабораторий проводились опыты», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Как ранее сообщало URA.RU, 14 марта в университете эвакуировали всех из первого корпуса. Тогда тоже сработала пожарная сигнализация, так как произошло «короткое замыкание электропроводки с последующим горением», поясняли в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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