В городе ЯНАО взлетела цена на недвижимость

17 марта 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

В Губкинском цена недвижимости растет из-за активного развития города Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) взлетели цены на недвижимость. Как рассказала URA.RU эксперт компании «Этажи» Анна Федотова, рост цен обусловлен быстрым развитием города и наличием крупных предприятий. По их мнению, также повлияло на стоимость недвижимости привлечение в город высокооплачиваемых специалистов в нефтяной сфере. «В отличие от Нового Уренгоя Губкинский — менее вахтовый город, и многие переезжают сюда для работы, а не просто временно снимают жилье. Плюс активное развитие города и крупных предприятий существенно ограничивает объем предложения на рынке жилья. А в отсутствие достаточной конкуренции, естественно, собственники диктуют свои условия», — рассказала Анна Федотова, ведущий эксперт по недвижимости компании «Этажи». При в городе купить квартиру можно по достаточно приемлемой цене, до шести миллионов рублей. Недвижимость, цена которой от 10 миллионов, как правило, с хорошим ремонтом и площадью более 100 квадратных метров. «Губинский — достаточно активно развивающийся город, фактически он является неофициальной нефтяной столицей ЯНАО. Сюда приглашают достаточно много высокооплачиваемых специалистов в нефтяной сфере», — подчеркнула Федотова. Ранее URA.RU рассказывало, что цена квадратного метра в городах Ямала за год выросла почти на 40%. Поднятие стоимости в регионе было обусловлено высоким спросом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Губкинском (ЯНАО) взлетели цены на недвижимость. Как рассказала URA.RU эксперт компании «Этажи» Анна Федотова, рост цен обусловлен быстрым развитием города и наличием крупных предприятий. По их мнению, также повлияло на стоимость недвижимости привлечение в город высокооплачиваемых специалистов в нефтяной сфере. «В отличие от Нового Уренгоя Губкинский — менее вахтовый город, и многие переезжают сюда для работы, а не просто временно снимают жилье. Плюс активное развитие города и крупных предприятий существенно ограничивает объем предложения на рынке жилья. А в отсутствие достаточной конкуренции, естественно, собственники диктуют свои условия», — рассказала Анна Федотова, ведущий эксперт по недвижимости компании «Этажи». При в городе купить квартиру можно по достаточно приемлемой цене, до шести миллионов рублей. Недвижимость, цена которой от 10 миллионов, как правило, с хорошим ремонтом и площадью более 100 квадратных метров. «Губинский — достаточно активно развивающийся город, фактически он является неофициальной нефтяной столицей ЯНАО. Сюда приглашают достаточно много высокооплачиваемых специалистов в нефтяной сфере», — подчеркнула Федотова. Ранее URA.RU рассказывало, что цена квадратного метра в городах Ямала за год выросла почти на 40%. Поднятие стоимости в регионе было обусловлено высоким спросом.