Впервые в Курганской области для школьников откроется «полицейский класс»

17 марта 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

В Курганской области появится первый кадетский класс МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В шадринской школе появится первый для Курганской области класс МВД России, так называемый «полицейский класс». Информацию об этом разместила пресс-служба администрации Шадринска. «Наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД. „Полицейские классы“ уже распространены в России, в нашем регионе первооткрывателем станет школа №8 Шадринска», — написано на сайте мэрии. Кроме обычной школьной программы, ребята будут углубленно изучать обществознание, правозащитную деятельность и усиленно заниматься физической подготовкой. Кроме того, у выпускников, желающих работать в полиции, будет возможность получить сначала среднее образование по направлению «Правоохранительная деятельность». Отбор среди нынешних девятиклассников планируют начать в июне. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют подготавливать инженерные кадры для промышленности, начиная с детского сада. Пилотный проект хотели запустить в 2022 году.

В шадринской школе появится первый для Курганской области класс МВД России, так называемый «полицейский класс». Информацию об этом разместила пресс-служба администрации Шадринска. «Наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД. „Полицейские классы“ уже распространены в России, в нашем регионе первооткрывателем станет школа №8 Шадринска», — написано на сайте мэрии. Кроме обычной школьной программы, ребята будут углубленно изучать обществознание, правозащитную деятельность и усиленно заниматься физической подготовкой. Кроме того, у выпускников, желающих работать в полиции, будет возможность получить сначала среднее образование по направлению «Правоохранительная деятельность». Отбор среди нынешних девятиклассников планируют начать в июне. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют подготавливать инженерные кадры для промышленности, начиная с детского сада. Пилотный проект хотели запустить в 2022 году.