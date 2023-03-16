16 марта 2023

Впервые в Курганской области для школьников откроется «полицейский класс»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области появится первый кадетский класс МВД Фото:

В шадринской школе появится первый для Курганской области класс МВД России, так называемый «полицейский класс». Информацию об этом разместила пресс-служба администрации Шадринска.

«Наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД. „Полицейские классы“ уже распространены в России, в нашем регионе первооткрывателем станет школа №8 Шадринска», — написано на сайте мэрии.

Кроме обычной школьной программы, ребята будут углубленно изучать обществознание, правозащитную деятельность и усиленно заниматься физической подготовкой. Кроме того, у выпускников, желающих работать в полиции, будет возможность получить сначала среднее образование по направлению «Правоохранительная деятельность». Отбор среди нынешних девятиклассников планируют начать в июне.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют подготавливать инженерные кадры для промышленности, начиная с детского сада. Пилотный проект хотели запустить в 2022 году.

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В шадринской школе появится первый для Курганской области класс МВД России, так называемый «полицейский класс». Информацию об этом разместила пресс-служба администрации Шадринска. «Наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД. „Полицейские классы“ уже распространены в России, в нашем регионе первооткрывателем станет школа №8 Шадринска», — написано на сайте мэрии. Кроме обычной школьной программы, ребята будут углубленно изучать обществознание, правозащитную деятельность и усиленно заниматься физической подготовкой. Кроме того, у выпускников, желающих работать в полиции, будет возможность получить сначала среднее образование по направлению «Правоохранительная деятельность». Отбор среди нынешних девятиклассников планируют начать в июне. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют подготавливать инженерные кадры для промышленности, начиная с детского сада. Пилотный проект хотели запустить в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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