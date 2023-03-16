16 марта 2023

В Перми сгорел дотла школьный автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, автобус, дети, желтый автобус
Во время возгорания пассажиров в автобусе не было Фото:

В Перми на улице Чкалова 17 марта загорелся школьный автобус ПАЗ. Видео появилось в соцсетях. Как пояснили в ГУ МЧС по Пермском краю, пассажиров в этот момент не было.

«Автобус двигался без пассажиров. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю работают на месте. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале в Соликамске загорелся автобус с пассажирами. Все 15 человек сумели выйти. Никто не пострадал.

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В Перми на улице Чкалова 17 марта загорелся школьный автобус ПАЗ. Видео появилось в соцсетях. Как пояснили в ГУ МЧС по Пермском краю, пассажиров в этот момент не было. «Автобус двигался без пассажиров. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю работают на месте. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале в Соликамске загорелся автобус с пассажирами. Все 15 человек сумели выйти. Никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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