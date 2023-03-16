В Перми сгорел дотла школьный автобус. Видео

17 марта 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Во время возгорания пассажиров в автобусе не было Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми на улице Чкалова 17 марта загорелся школьный автобус ПАЗ. Видео появилось в соцсетях. Как пояснили в ГУ МЧС по Пермском краю, пассажиров в этот момент не было. «Автобус двигался без пассажиров. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю работают на месте. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале в Соликамске загорелся автобус с пассажирами. Все 15 человек сумели выйти. Никто не пострадал.

В Перми на улице Чкалова 17 марта загорелся школьный автобус ПАЗ. Видео появилось в соцсетях. Как пояснили в ГУ МЧС по Пермском краю, пассажиров в этот момент не было. «Автобус двигался без пассажиров. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю работают на месте. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале в Соликамске загорелся автобус с пассажирами. Все 15 человек сумели выйти. Никто не пострадал.