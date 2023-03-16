Во время возгорания пассажиров в автобусе не было
В Перми на улице Чкалова 17 марта загорелся школьный автобус ПАЗ. Видео появилось в соцсетях. Как пояснили в ГУ МЧС по Пермском краю, пассажиров в этот момент не было.
«Автобус двигался без пассажиров. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю работают на месте. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале в Соликамске загорелся автобус с пассажирами. Все 15 человек сумели выйти. Никто не пострадал.
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